Pénteken kezdődik a II. Európa Játékok Minszkben - 122 magyar vesz részt a viadalon

Négy éve húsz éremmel a 11. helyen zártak a magyarok

A minszki Európa Játékok nyolc sportágban része az olimpiai kvalifikációs időszaknak, négy sportág esetében pedig közvetlenül tokiói kvótákhoz lehet jutni

Pénteken kezdődik Minszkben a II. Európa Játékok, a kontinens idei legnagyobb multisport eseménye. A versenysorozat június 30-ig tart, 15 sportág 200 számában 50 ország több mint 4000 sportolója, köztük 122 magyar indul.Az eredeti terv szerint a 15 sportág közül négy egyben az idei Európa-bajnokságot is jelentette volna, de ez végül csak a férfi ökölvívók és a cselgáncsozók esetében lesz érvényes, míg - a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tájékoztatása alapján - gyorsasági kajak-kenuban és tollaslabdában végül nem kap kontinensbajnoki státuszt a játékok. Nyolc sportágban - íjászatban, tollaslabdában, atlétikában, sportlövészetben, karatéban, kerékpárban, cselgáncsban és asztaliteniszben - a versenyek részei a jövő évi, tokiói olimpia kvalifikációs sorozatának. A magyarok egyedül strandlabdarúgásban nem lesznek érdekeltek a fehérorosz fővárosban.Sokak szerint az Európa Játékok még keresi az identitását, ezen a véleményen van Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke is."Úgy gondolom ugyanakkor, hogy jó úton jár. Ha kinövi a gyerekbetegségeit, és megéli a harmadik-negyedik kiadását, akkor szerintem jó eséllyel ereszt majd olyan gyökereket, hogy megmaradjon" - nyilatkozott az MTI-nek a sportvezető.Hozzátette: az esemény menedzselése jó úton halad, ezt mutatja az a tény is, hogy nyolc sportágban közvetlenül tokiói olimpiai kvótához lehet jutni vagy ranglista-pontok gyűjtésével erősíteni lehet a pozíciót a kijutásra."Ez előremutató, ugyanakkor mint minden más multisport-esemény, ez is küzd nehézségekkel, például nem könnyű rendezőt találni" - mondta.Kulcsár Krisztián elárulta, hogy konkrét elvárás nincs a csapat szereplésével kapcsolatban, tisztes helytállást, sportszerű versenyzést várnak."Sok olyan sportág, amely nekünk kedves, és hagyományosan eredményesek vagyunk benne, mint például az úszás és a vívás, nincs a programban, és vannak olyan sportágak, amelyeket kis túlzással csak hírből ismerünk. Ezért nem volna megalapozott éremszámra, az éremtáblán elfoglalt helyezésre célt kitűzni. Azt szeretnénk, hogy azokban a sportágakban legyen jó a szereplés, amelyek beleszámítanak az olimpiai kvalifikációba és szerezzünk kvótákat is, ahol ez lehetséges" - fogalmazott.Bő egy évvel a 2020-as ötkarikás játékok előtt akár főpróbának is lehetne nevezni a minszki eseményt, a MOB elnöke szerint azonban ez "erős" kifejezés."Ki lehet nevezni versenyeket főpróbának, de egy olimpia a hangulatával, a szakmaiságával, a téttel és önmagában azzal, hogy univerzális, nem pedig regionális esemény, más szintet képvisel. Sok tekintetben ugyanakkor hasonló, gondolok itt elsősorban a készülődésre, a szervezésre, az ügyintézésre. Nem olimpiai főpróbának nevezném, inkább egy fontos állomásnak az olimpiához vezető úton" - mondta Kulcsár Krisztián.A fehérorosz fővárosban a kosárlabda 3x3-as változatában, tollaslabdában, gyorsasági kajak-kenuban, tornában (benne ritmikus gimnasztikában, aerobikban és gumiasztalban), karatéban, sportlövészetben, íjászatban, strandlabdarúgásban, kerékpárban (országútiban és pályán), szambóban, asztaliteniszben, atlétikában, ökölvívásban, cselgáncsban és birkózásban avatnak bajnokokat.Négy év múlva várhatóan Krakkó és környéke lesz az Európa Játékok rendezője, a lengyelek ugyanis az egyetlen pályázók a 2023-as eseményre. A végleges döntés Minszkben születik majd meg, szombaton, az Európai Olimpiai Bizottság rendkívüli közgyűlésén.Az első Európa Játékokon, négy éve, Bakuban húsz érmet szerzett a magyar csapat, amely nyolc első, négy második és nyolc harmadik helyezéssel az éremtáblázat 11. helyén zárt.A házigazda azerieket megelőzve Oroszország végzett az élen 78 arany-, 40 ezüst- és 45 bronzéremmel.ARANY:Szabó Gabriella, Vad Ninetta, Kozák Danuta, Kárász Anna - kajak négyes, 500 mKammerer Zoltán, Szalai Tamás - kajak kettes, 1000 mSastin Marianna - birkózás, 60 kgKozák Danuta - kajak egyes, 500 mKammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel - kajak négyes, 1000 mDudás Miklós - kajak egyes, 200 mBarka Emese - birkózás, 58 kgSzöllősi Panna, Lendvay Dóra, Hegyi Dóra, Farkas Balázs, Bali Dániel - aerobikcsapatEZÜST:Korpási Bálint - kötöttfogású birkózás, 71 kgBognár Richárd - dupla trapJuhász Janka - úszás, 1500 m gyorsKarakas Hedvig - cselgáncs, 57 kgBRONZ:Vajda Attila - kenu egyes, 1000 mKárász Anna, Vad Ninetta - kajak kettes, 500 mKozák Danuta - kajak egyes, 200 mTótka Sándor, Molnár Péter - kajak kettes, 200 mCsay Renáta - kajak egyes, 5000 mBonecz Boglárka - úszás, 200 m pillangóCsernoviczki Éva - cselgáncs, 48 kgHarcsa Zoltán - ökölvívás, 75 kgA négyből ugyanakkor csak három sportág képviselői, a sportlövők, az íjászok és az asztaliteniszezők örülhetnek már a fehérorosz fővárosban az ötkarikás indulási jog kivívásának, mivel karatéban majd csak jövőre derül ki, hogy kinek ér kvalifikációt az EJ-teljesítmény.A sportlövőknél minden egyéni olimpiai versenyszámban egy-egy kvótát osztanak, amit minden esetben az adott szám legjobb, eddig kvótát nem szerzett lövője nyer el hazájának.Asztaliteniszben szintén egyértelmű a helyzet: a férfi és női egyéni verseny dobogósai (3-3), illetve a női és férfi csapatverseny, valamint a vegyes páros aranyérmesei váltják meg jegyüket a jövő évi nyári játékokra.Íjászatban a múlt héten rendezték az első kvalifikációs viadalt, a világbajnokságot, ezt követi a minszki multisport esemény. Egy-egy férfi és női kvóta a vegyes párosok versengésében dől el, s a legjobb még nem kvótás ország csapata kapja, míg a női és férfi egyéni versenyeken is egy-egy helyet osztanak ki.Karatéban a minszki a sportág kontinentális kvalifikációs viadala, melyről két férfi és két női versenyző juthat ki az olimpiára. Viszont az csak jövő május 10-én derül ki, hogy jár-e, s ha igen, akkor mely karatékáknak a tokiói hely. A sportági kvalifikációs rendszer szerint ugyanis elsődlegesen a jövő április 6-i olimpiai ranglistáról adnak kvótákat, majd a május 8-10-i párizsi világ kvalifikációs viadal érmesei szereznek indulási jogot. Az EJ két férfi és két női kvótáját pedig az nyeri el, aki Minszkben aranyérmes lesz, de legalább dobogóra áll, és sem a rangsor alapján, sem a párizsi versenyen nem szerez kvótát.Az Európa Játékok három másik sportágban, cselgáncsban, kerékpárban és tollaslabdában pontszerző verseny, így beleszámít az olimpiai kvalifikációs rangsorba, míg atlétikában Minszkben is lehet teljesíteni az ötkarikás szinteket.A program:3x3 KOSÁRLABDA (Palova Aréna)nők, csoportmérkőzés:8.25: Magyarország-CsehországÍJÁSZAT (Olimpiai Sportkomplexum)8.45: férfi olimpiai, egyéni rangsoroló (Banda Árpád)ÖKÖLVÍVÁS (Urucse Sportpalota)férfi selejtezők:13.00: 49 kg (Bernáth Attila), 91 kg (Hámori Ádám), +91 kg (Nagy Bence)MEGNYITÓ21.00: Dinamo StadionSZAMBO (Sportpalota)9.00: férfi 100 kg (Sirankó Ferenc), negyeddöntők, elődöntők, vigaszág16.00: férfi 100 kg, döntőSPORTLÖVÉSZET (Sportlövő központ)9.10: légpuska vegyescsapat, selejtező (Sidi Péter, Horváth Lea)10.45: légpuska vegyescsapat, döntőASZTALITENISZ (Olimpiai Tenisz Központ)9.00: férfi, női egyes, 1. és 2. forduló (Póta Georgina, Madarász Dóra, Ecseki Nándor, Szudi Ádám)CSELGÁNCS (Csizsovka Aréna)9.30: férfi 60 kg (Szabó Csaba), 66 kg (Gorjanácz Zsolt), női 48 kg (Csernoviczki Éva), 52 kg (Pupp Réka, Szabó Katinka), 57 kg (Karakas Hedvig), előcsatározások16.00: férfi 60 kg, 66 kg, női 48 kg, 52 kg, 57 kg, helyosztók3x3 KOSÁRLABDA (Palova Aréna)nők, csoportmérkőzések:10.25: Magyarország-Németország12.15: Magyarország-RomániaÖKÖLVÍVÁS (Urucse Sportpalota)13.00: férfi 56 kg (Csóka Nándor), 69 kg (Kozák László), 75 kg (Harcsa Zoltán), selejtezők17.30: férfi 60 kg (Gálos Roland), 69 kg, 81 kg (Kovács Pál), selejtezőkTORNA (Minszk Aréna)13.00: ritmikus gimnasztika, egyéni összetett (Pigniczki Fanni)ATLÉTIKA (Dinamo Stadion)11.00: csapat, selejtezők (Magyarország)ASZTALITENISZ (Olimpiai Tenisz Központ)9.00: vegyes páros, 1. forduló (Szudi Ádám, Pergel Szandra)12.00: férfi, női egyes, 3. fordulóCSELGÁNCS (Csizsovka Aréna)9.30: férfi 73 kg (Ungvári Miklós, Szabó Frigyes), 81 kg (Ungvári Attila, Rajkai Róbert), női 63 kg (Özbas Szofi), előcsatározások16.00: férfi 73 kg, 81 kg, női 63 kg, helyosztókSPORTLÖVÉSZET (Sportlövő központ)10.15: női légpisztoly, selejtező (Egri Viktória, Major Veronika)12.30: női légpisztoly, döntőKERÉKPÁR (Minszk)11.00: férfi mezőnyverseny (180 km, Dina Dániel, Dina Márton, Karl Ádám Kristof, Pelikán János)ÖKÖLVÍVÁS (Urucse Sportpalota)13.00: férfi 49 kg, 52 kg (Virbán Martin), 91 kg, selejtezők17.30: férfi 64 kg (Fodor Milán), 75 kg, selejtezőkTORNA (Minszk Aréna)13.00: ritmikus gimnasztika, szerenkénti döntőkÍJÁSZAT (Olimpiai Sportkomplexum)8.00: férfi olimpiai, egyéni kieséses szakasz (Banda Árpád), a 16 közé jutásért, nyolcaddöntőTOLLASLABDA (Falcon Club)8.00: férfi egyes (Krausz Gergely), női egyes (Kőrösi Ágnes), női páros (Bukoviczki Nikoletta, Gonda Daniela), csoportmérkőzésekSPORTLÖVÉSZET (Sportlövő központ)8.15: női légpuska (Horváth Lea), alapverseny10.15: férfi légpuska (Péni István, Sidi Péter), alapverseny12.00: férfi és női légpuska, döntőkASZTALITENISZ (Olimpiai Tenisz Központ)9.00: vegyes páros, negyeddöntők12.00: férfi, női egyes, 4. fordulóCSELGÁNCS (Csizsovka Aréna)9.30: férfi 90 kg (Tóth Krisztián), 100 kg (Ohát Zalán), női 78 kg (Salánki Evelin), +78 kg (Szigetvári Mercédesz, Kárpáti Emese), előcsatározások16.00: férfi 90 kg, 100 kg, női 78 kg, +78 kg, helyosztók3x3 KOSÁRLABDA (Palova Aréna)nők:12.00: negyeddöntők17.00: elődöntők18.50: döntőÖKÖLVÍVÁS (Urucse Sportpalota)13.00: férfi 56 kg, +91 kg és női 69 kg (Budai Vivien), selejtezők17.30: férfi 52 kg, 69 kg, selejtezőkTOLLASLABDA (Falcon Club)15.00: férfi egyes (Krausz Gergely), női egyes (Körösi Ágnes Klára), női páros (Bukoviczki Nikoletta, Gonda Daniela Csilla), csoportmérkőzésekTORNA (Minszk Aréna)18.30: Aerobik vegyes páros (Bali Dániel, Mazács Fanni), döntőKAJAK-KENU (Zaszlavl regatta pálya)8.00: férfi K-1, C-1, K-2, C-2 1000 m, női K-2 500 m, előfutamok13.00: női K-1, K-4, C-2 és férfi K-4 500 m előfutamok, 1000 m és 500 m középfutamokSPORTLÖVÉSZET (Sportlövő központ)8.00: női sportpisztoly (Csonka Zsófia, Major Veronika), 30 lassú9.00: kisöbű szabadpuska vegyescsapat (Péni István, Horváth Lea) alapversenny11.00: kisöbű szabadpuska vegyescsapat döntőTOLLASLABDA (Falcon Klub)8.00 és 15.00: férfi egyes (Krausz Gergely), női egyes (Kőrösi Ágnes), női páros (Bukoviczki Nikoletta, Gonda Daniela), csoportmérkőzésekATLÉTIKA (Dinamo Stadion)8.40: negyeddöntőkASZTALITENISZ (Olimpiai Tenisz Központ)9.00: vegyes páros, elődöntő12.00: férfi, női egyes, negyeddöntő17.00: vegyes páros, bronzmérkőzés, döntőCSELGÁNCS (Csizsovka Aréna)9.30: vegyescsapat (Magyarország), előcsatározások15.00: vegyescsapat, döntőBIRKÓZÁS (Sportpalota)10.00: szabadfogás 125 kg (Ligeti Dániel), előcsatározások17.00: szabadfogás 125 kg, elődöntőkKERÉKPÁR (Olimpiai Sportkomplexum)12.00: férfi időfutam (Pelikán János)ÖKÖLVÍVÁS (Urucse Sportpalota)13.00: férfi 60 kg, 64 kg, 81 kg, negyeddöntők17.00: férfi 49 kg, 75 kg, 91 kg, negyeddöntők és női 75 kg (Nagy Tímea) selejtezőkA kajak-kenu csapat összeállítása pénteken válik hivatalossá.TOLLASLABDA (Falcon Club)8.00: férfi egyes (Krausz Gergely), női egyes (Kőrösi Ágnes), női páros (Bukoviczki Nikoletta, Gonda Daniela), csoportmérkőzésekSPORTLÖVÉSZET (Sportlövő központ)8.00: női skeet (Pongrátz Bianka) alapverseny8.15: női sportpisztoly (Csonka Zsófia, Major Veronika)30 gyors8.45: férfi kisöbű szabadpuska 3x40 (Péni István, Sidi Péter), alapverseny10.45: női sportpisztoly döntő12.30: férfi kisöbű szabadpuska 3x40, döntőKAJAK-KENU (Zaszlavl regatta pálya)9.00: női K-2 500 és férfi 1000 m-es döntők13.00: 200 m-es előfutamok, középfutamokASZTALITENISZ (Olimpiai Tenisz Központ)9.00: férfi, női egyes, elődöntők15.00: férfi, női egyes, bronzmérkőzések, döntőkBIRKÓZÁS (Sportpalota)10.00: szabadfogás 125 kg, vigaszág, 65 kg (Wilhelm Zoltán), 97 kg (Szabó Mihály) és női 53 kg (Dénes Mercédesz) előcsatározások17.00: szabadfogás 65 kg, 97 kg, nők 53 kg, elődöntők17.40: szabadfogás 125 kg, döntőÖKÖLVÍVÁS (Urucse Sportpalota)13.00: férfi 52 kg, 56 kg, 69 kg, +91 kg és női 69 kg, negyeddöntők17.30: férfi 60 kg, 64 kg, 81 kg és női 75 kg, negyeddöntőkTOLLASLABDA (Falcon Club)14.00: férfi egyes (Krausz Gergely), női egyes (Kőrösi Ágnes), női páros (Bukoviczki Nikoletta, Gonda Daniela), csoportmérkőzésekATLÉTIKA (Dinamo Stadion)16.40: elődöntők19.00: elődöntőkSPORTLÖVÉSZET (Sportlövő Központ)8.00: női skeet (Pongrátz Bianka) alapverseny, 2. nap8.15: női kisöbű szabadpuska 3x40 (Horváth Lea), alapverseny12.00: női kisöbű szabadpuska 3x40, döntő15.45: női skeet, döntőKAJAK-KENU (Zaszlavl regatta pálya)9.00: 500 m-es döntők13.00: 200 m-es és 5000 m-es döntőkASZTALITENISZ (Olimpiai Tenisz Központ)9.00: női csapat (Magyarország), 1. forduló15.00: női csapat, negyeddöntőkTOLLASLABDA (Falcon Club)9.00: férfi, női egyes nyolcaddöntők16.00: férfi, női páros negyeddöntőkBIRKÓZÁS (Sportpalota)10.00: szabadfogás 65 kg, 97 kg, női 53 kg vigaszág, női 62 kg (Sleisz Gabriella), 57 kg (Galambos Ramóna), 76 kg (Németh Zsanett) előcsatározások17.00: szabadfogás 65 kg, 97 kg, nők 53 kg, 68 kg, döntőkÍJÁSZAT (Olimpiai Sportkomplexum)10.10: férfi olimpiai, egyéni nyolcaddöntő, negyeddöntő, elődöntő14.40: férfi olimpiai, egyéni bronzmérkőzés, döntőTORNA (Minszk Aréna)12.00 és 16.00: férfi (Babos Ádám) és női (Schermann Bianka, Péter Sára, Székely Zója) egyéni összetett, selejtezőKERÉKPÁR (Minszk Aréna Velodrom)pályaverseny:18.55: férfi scratch (Lovassy Krisztián), előfutamokTOLLASLABDA (Falcon Club)9.00: férfi, női egyes negyeddöntő17.00: női páros, elődöntőASZTALITENISZ (Olimpiai Tenisz Központ)9.00: női csapat, elődöntőkBIRKÓZÁS (Sportpalota)10.00: nők 57 kg, 62 kg, 76 kg, vigaszág; kötöttfogás 60 kg (Torba Erik), 67 kg (Krasznai Máté), 77 kg (Lőrincz Tamás)17.00: kötöttfogás 60 kg, 67 kg, 77 kg, elődöntők17.30: nők 57 kg, 62 kg, 76 kg, döntőkÖKÖLVÍVÁS (Urucse Sportpalota)13.00 és 17.30: férfi és női elődöntőkATLÉTIKA (Dinamo Stadion)17.00: döntőKERÉKPÁR (Minszk Aréna Velodrom)pályaverseny:9.55: férfi sprint (Szalontay Sándor), kvalifikáció10.50: férfi sprint, nyolcad- és negyeddöntő15.00: férfi sprint, helyosztók18.35: férfi pontverseny (Filutás Viktor)TOLLASLABDA (Falcon Club)9.00: férfi, női egyes, elődöntő17.00: férfi, női páros, döntőASZTALITENISZ (Olimpiai Tenisz Központ)9.00: női csapat, bronzmérkőzés, döntőBIRKÓZÁS (Sportpalota)10.00: kötöttfogás 60 kg, 67 kg, 77 kg vigaszág; kötöttfogás 87 kg (Lőrincz Viktor), 97 kg (Kiss Balázs) előcsatározások17.00: kötöttfogás 87 kg, 97 kg, elődöntők17.30: kötöttfogás 60 kg, 67 kg, 77 kg, döntőkTORNA (Minszk Aréna)13.00: férfi és női egyéni összetett, döntőkÖKÖLVÍVÁS (Urucse Sportpalota)15.00: férfi 52 kg, 60 kg, 69 kg, 81 kg, +91 kg és női 57 kg, 69 kg, döntőkKERÉKPÁR (Minszk Aréna Velodrom):pályaversenyek:9.20: férfi omnium (Lovassy Krisztián), férfi keirin (Szalontay Sándor)14.20: férfi keirin, helyosztó16.30: férfi omnium, éremfutamKARATE (Csizsovka Aréna)8:00: férfi 67 kg (Hárspataki Gábor), 75 kg (Tadissi Martial), előcsatározások14:00: férfi 67 kg, 75 kg, elődöntők15:35: férfi 67 kg, 75 kg, döntőkÖKÖLVÍVÁS (Urucse Sportpalota)11:00: férfi 49 kg, 56 kg, 64 kg, 75 kg, 91 kg és női 51 kg, 60 kg, 75 kg, döntőkTOLLASLABDA (Falcon Club)11:00: férfi és női egyes, döntőBIRKÓZÁS (Sportpalota)12:00: kötöttfogás 87 kg, 97 kg elődöntők12:30: kötöttfogás 87 kg, 97 kg, 130 kg, döntőkTORNA (Minszk Aréna)12:00: szerenkénti döntőkZÁRÓÜNNEPSÉG21.00: Dinamo Stadion