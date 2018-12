Ronaldo azt szeretné, hogy Messi egyszer igazoljon át Olaszországba

Szeretném, ha egyszer átigazolna Olaszországba. Remélem, elfogadja majd ezt a kihívást, persze, ha boldog Spanyolországban, tiszteletben tartom a döntését"

Cristiano Ronaldo nem bánná, ha hozzá hasonlóan Lionel Messi is az olasz labdarúgó-bajnokságba szerződne.A Juventus portugál sztárja - aki nyáron hagyta el a Real Madridot - a Gazzetta dello Sport című lapnak adott hosszabb interjút, melyben többek között az FC Barcelona argentin csillagáról is beszélt.- mondta Ronaldo, aki az elmúlt tíz évben Messivel közösen uralta a nemzetközi futballt, s egyaránt öt-öt Aranylabdát nyertek.Ronaldo ugyanakkor azt is gyorsan megjegyezte, hogy szerinte a Messivel való rivalizálás jobban hiányzik az argentin támadónak, mint neki."Játszottam már Angliában, Spanyolországban, Olaszországban és Portugáliában, amíg ő csak Spanyolországban. Talán neki nagyobb szüksége van rám" - mondta a 33 éves támadó, akiért több mint 100 millió eurót fizetett az olasz bajnokság címvédője a madridi klubnak.