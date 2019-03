Rossi válogatottja a legértékesebb

Soha nem taksálták még olyan sokra a magyar csapat értékét, mint most a Rossi-féle válogatottét. A focisták értékére specializálódott Transfermarkt 18,4 milliárd forintnak megfelelő euróra becsüli a nemzeti csapatunkba tavaly behívott focistákat, ezzel a magyar válogatott a 48. legértékesebb az egész világon.Ez a döbbenetes szám többek között annak is köszönhető, hogy most először éri el két magyar focista ára is a tízmillió eurós álomhatárt – a tavaly debütáló, német származású Willi Orbán 15 millió eurót (4,7 milliárd forint), míg lipcsei klubtársa, Gulácsi Péter már 10 millió eurót (3,2 milliárd forint) ér a portál szerint.Korábban egy időben csak egy ilyen játékosunk volt: Dzsudzsák Balázs , akit hét évvel ezelőtt 5,7 milliárd forintra becsültek, ám mára az értéke 1,1 milliárd forintra csökkent.A korábbi csapatrekordot egyébként az Egervári Sándor-féle válogatott tartotta, a 2011-es évben behívott focisták értéke 18,3 milliárd forint volt, azt követően öt éven keresztül folyamatosan esett vissza ez a szám. Érdekesség, hogy az utóbbi tíz év legértéktelenebb magyar csapata egyben a legsikeresebb is volt. Bernd Storck 11,4 milliárd forintra taksált válogatottja volt az, amelyik 2016-ban, 25 év után kijutott az Európa-bajnokságra, és Franciaországban csoportelsőként jutott a legjobb 16 közé a kontinenstornán.