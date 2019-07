Sinisa Mihajlovic, a Bologna vezetőedzője leukémiával küzd

A Corriere dello Sport című napilap szombati száma arról írt, hogy az 50 éves szakvezető influenzás tünetekkel orvoshoz fordult, de mivel a vizsgálatok súlyos betegséget állapítottak meg nála, intenzív kezelésre van szüksége. A szerb Mihajlovic mindezt a szombati sajtótájékoztatóján megerősítette. Hozzátette, az édesapja daganatos megbetegedés miatt hunyt el, ezért rendszeresen részt vesz szűrővizsgálatokon, ám február végén még minden eredménye negatív volt, és májusig semmilyen tünetet nem tapasztalt. Gianni Nanni professzor, a Bologna FC csapatorvosa elmondta, a vezetőedző folytathatja a napi munkát, és a teljes gyógyulására is van esély.



"Számítani kell olyan időszakra, amikor nem lesz a csapat mellett, de ennek a betegségnek a gyógymódja jelentősen megváltozott és rendkívül hatékonnyá vált az elmúlt években. A teljes gyógyulás akár rövid idő alatt is elérhető" - közölte. Walter Sabatini klubigazgató megerősítette, hogy Mihajlovic marad a csapat vezetőedzője, és mindenben a segítségére lesznek. A tréner elmondta, napokig sírt, és végiggondolta eddigi életét, miután közölték vele a diagnózist, az utóbbi napokban azonban több mint hétszáz üzenetet kapott, és a klubnál is mindenki mellette áll, ezek megerősítették. A klub edzőközpontja körül szombaton is számos transzparenst feszítettek ki a szurkolók különböző bíztató üzenetekkel. Mihajlovic közölte, nem késlekedik, már kedden kórházba vonul, hogy megkezdődhessen a kezelése. "Harcolni fogok, és nem kétséges, hogy megnyerem ezt a csatát" - szögezte le.



Mint kifejtette, azért is állt a nyilvánosság elé a betegségével, hogy felhívja a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. "Fogadok, mindenki azt gondolta, én vagyok az egyik utolsó ember, aki megbetegedhet. Rendszeresen edzek, erős vagyok, de senki ne gondolja, hogy halhatatlanok vagyunk. Óriási különbség, hogy két hónap, vagy egy év után fedezik fel a betegséget" - magyarázta. Mihajlovic január végén Filippo Inzaghitól a kiesőzónában vette át a Bologna csapatát, amellyel a tizedik helyen végzett a Serie A-ban. Szerződése 2022 júniusáig szólt. A játékosként BEK- és KEK-győztes hátvéd volt az AS Roma, a Sampdoria, a Lazio és az Internazionale futballistája is, edzőként 2006 óta irányította a Catania, a Fiorentina, a Sampdoria, az AC Milan és a Torino FC együttesét, illetve dolgozott hazája válogatottjának szövetségi kapitányaként is.