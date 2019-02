Solksjaer igazi tesztje jön: ma két meccset rendeznek a BL nyolcaddöntőjében

Lesz párharc. A Manchester United szerb játékosa, Nemanja Matics (jobbról) a PSG-seket üldözheti ma. Fotó: MTI

Hárman egymilliárd fölött



A KPMG Football Benchmark elemzése szerint a Manchester City labdarúgócsapata rendelkezik a legértékesebb kerettel.



A legértékesebb kerettel rendelkező klubok: 1. Manchester City (angol) 1,182 milliárd euró, 2. Barcelona (spanyol) 1,101, 3. Liverpool (angol) 1,043, 4. Real Madrid (spanyol) 0,961, 5. Paris Saint-Germain (francia) 0,896, 6. Chelsea (angol) 0,888, 7. Tottenham (angol) 0,879, 8. Atlético Madrid (spanyol) 0,814, 9. Manchester United (angol) 0,811, 10. Juventus (olasz) 0,792 milliárd euró.

Az Ole Gunnar Solksjaer irányításával veretlen és önbizalomtól duzzadó Manchester United fogadja ma este a több meghatározó játékosát is nélkülözni kénytelen Paris Saint-Germaint a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első játéknapján, amelyen a Porto a Roma vendége lesz. A 45 éves Solksjaer decemberi kinevezése óta az MU minden versenysorozatot figyelembe véve tíz győzelemnél és egy döntetlennél jár, a norvég szakember pedig arra készül, hogy az Old Traffordon ők erőltetik majd rá saját játékukat a francia bajnoki címvédőre.A Thomas Tuchel vezette párizsi sztárcsapat ugyanakkor nincs könnyű helyzetben. Különösen úgy, hogy a brazil Neymar bokasérülés miatt nem játszhat, az uruguayi Edinson Cavani pedig csípősérülést szenvedett az együttes bajnoki meccsén, és szerepeltetésére a szakmai stáb nem lát komoly esélyt. A PSG félelmetes támadótriójából így csak a francia világbajnok Kylian Mbappé fogható hadra, ráadásul a belga vb-bronzérmes hátvéd, Thomas Meunier is egyhetes kényszerpihenőjét tölti agyrázkódás miatt.A nyolcaddöntős párharcok másik ma esti első mérkőzésén a portugál bajnoki címvédő Porto utazik az előző kiírásban elődöntős Romához. Az olaszok a Serie A-ban 23 forduló után a hatodik helyen állnak, a csoportkörből a Real Madrid mögött másodikként jutottak tovább a legjobb 16 közé, és utolsó bajnoki meccsükön 3–0-ra győztek a sereghajtó Chievo vendégeként. A rómaiak minden versenysorozatot figyelembe véve egymás után hat találkozójukon maradtak veretlenek a Stadio Olimpicóban, de vélhetően nem lesz egyszerű feladatuk a Portóval szemben.A két mérkőzés visszavágóját március 6-án rendezik. A mai két mérkőzés közül a manchesterit az M4 Sport, a rómait pedig a Spíler2 közvetíti élőben.