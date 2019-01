Taroltak a Liu-testvérek a rövidpályás gyorskorcsolya-Eb-n - fotók

MTI/EPA/ANP/Vincent Jannink

Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati napján. A testvérpár, ahogy az elődöntőben, úgy a fináléban is tökéletesen összedolgozott a siker érdekében, és végül a 23 éves Liu Shaolin pályafutása második Eb-diadalának örülhetett a 2017-es, torinói kontinensviadalon 1000 méteren aratott győzelmét követően. A közvetlenül mögötte célba érkező 20 esztendős öccse hatodszor állhat dobogóra Eb-n: ez volt a negyedik ezüstje két bronz mellett.A nőknél Jászapáti Petra a kisdöntőt megnyerve nyolcadik lett. A férfi finálé szinte ismétlése volt a magyar érdekeltségű elődöntőnek. A Liu fivérek folyamatosan az első három hely valamelyikén korcsolyáztak, ezúttal az izraeli Vladislav Bykanov próbált rendre közéjük ékelődni, vagy éppen az élre törni, de a két magyar mindig azonnal reagált, s valamelyikük visszavette a vezetést. Alig több mint öt kör volt hátra, amikor Liu Shaolin állt az első helyre, rögtön ezután öccse is megelőzte Bykanovot, s innentől erős tempót diktálva nem adtak lehetőséget az előzésre. Így csupán a bronzéremért folyt a küzdelem mögöttük, ezt végül az orosz Szemjon Jelisztratov szerezte meg. A női kisdöntőben Jászapáti Petra és Bácskai Sára Luca próbálta irányítani a futamot, a táv második felében előbbi korcsolyázott az élen, utóbbi közvetlenül mögötte. A hajrában az orosz Jekatyerina Jefremenkova és a hazai szurkolók biztatását élvező holland Yara van Kerkhof próbálta megtörni a magyar hegemóniát, s előbbi annak ellenére az első helyig küzdötte magát, hogy a tavaly ebben a számban bronzérmes Bácskai bezárt elé, amikor előzni próbált. Végül Jászapáti másodikként, Bácskai negyedikként ért célba, de videózás után a futamgyőztes Jefremenkovát és Bácskait is kizárták, így a 20 éves szegedi versenyző lett a kisdöntő győztese, egyúttal az 1500 méter nyolcadik helyezettje. Bácskai összesítésben 14., míg a pénteki selejtezőben búcsúzott, mindössze 16 esztendős Somogyi Barbara 29. lett.A női fináléban a hazai közönség kedvence, az 1000 méteren olimpiai bajnok Suzanne Schulting győzött a világ- és Európa-bajnok brit Elise Christie-t és a háromszoros kontinensbajnok orosz Szofija Proszvirnovát megelőzve. Érdekesség, hogy Liu Shaolin korábbi barátnője, Christie a futam előtti bemutatásnál a magyar klasszis védjegyévé vált mozdulatsort mutatta be, azaz végigsimította a szemöldökét, majd ezt követően a hüvelykujját lefelé tartva jelezte neheztelését.Liu Shaoang megnyerte pályafutása első Európa-bajnoki címét, mivel az 500 méter fináléjában a leggyorsabbnak bizonyult. Bátyja, az 1500 méteren győztes Liu Shaolin Sándor ezúttal ezüstérmes lett.A fiatalabbik Liu fivér korábban öt ezüst- és egy bronzérmet nyert a kontinensviadalokon. A második magyar arannyal biztossá vált, hogy ez lesz minden idők legjobb magyar Eb-szereplése, az eddigi csúcsot a 2017-es, torinói viadal jelentette egy arany- és öt ezüstéremmel, míg Dordrechtben már két-két arany- és ezüstérmet nyertek a magyar versenyzők.Jászapáti Petra a nők kisdöntőjében második lett, így összesítésben hatodikként zárt a legrövidebb távon. A férfi fináléban a 20 éves Liu Shaoang az első, míg 23 esztendős bátyja a harmadik pozícióból indulhatott. Az első rajtnál előbbi kiugrott, másodjára pedig nagy csatát vívott Pavel Szitnyikovval, de végül megtartotta éllovas pozícióját az első kanyarban, sőt az orosz riválist Liu Shaolin is megelőzte.Liu Shaoang győzelmét innentől semmi sem veszélyeztette, de testvérének alaposan meg kellett küzdenie az ezüstért, ugyanis egy ízben Szitnyikov egy pillanatra visszaelőzte, de a kanyar-kijáratnál kisodródott, így végül Liu Shaolin is meg tudta őrizni második helyét.

Nagyon elégedett vagyok mindkét távval. Nincs annál jobb érzés, mint együtt állni a testvéremmel a dobogón"

- összegzett a tőle megszokott tömörséggel Liu Shaoang.A nők kisdöntőjében Jászapáti a harmadik pozícióból indult, s már elsőre jól kapta el a rajtot, de akkor elesett, s a szabályok szerint a legrövidebb távon ha az első kanyarban esés van, akkor újraindítják a futamot. Másodjára a 20 éves szegedi versenyző már tisztán lerajtolta a francia Tifany Huot Marchandot, de az 1500 méteren bronzérmes, élen korcsolyázó orosz Szofija Proszvirnovát nem tudta megelőzni, másodikként ért a célba, így összesítésben a hatodik helyen zárt. A negyeddöntőben búcsúzott Bácskai Sára Luca 15., míg a pénteki selejtezőben kiesett, mindössze 16 éves Somogyi Barbara utolsó, 33. lett 500 méteren. A fináléban a lengyel Natalia Maliszewska diadalmaskodott a címvédő olasz Martina Valcepina és a holland Lara van Ruijven előtt. Az 1500 méteren győztes Suzanne Schulting elesett, így negyedikként zárt. A szombat délutáni program a váltók elődöntőivel folytatódik. Vasárnap 12.25-től az 1000 méterrel, a stafétákkal és az egyéni szuperdöntővel zárul az Eb.férfi 1500 m Európa-bajnok: Liu Shaolin Sándor 2:13.579 perc2. Liu Shaoang 2:13.6653. Szemjon Jelisztratov (Oroszország) 2:13.740női 1500 m, Európa-bajnok: Suzanne Schulting (Hollandia) 2:29.181 perc2. Elise Christie (Nagy-Britannia) 2:29.4163. Szofija Proszvirnova (Oroszország) 2:29.706...8. Jászapáti Petra...14. Bácskai Sára Luca...29. Somogyi Barbaraférfi 500 m, Európa-bajnok: Liu Shaoang 41.120 mp2. Liu Shaolin Sándor 41.2023. Pavel Szitnyikov (Oroszország) 41.338női 500 m, Európa-bajnok: Natalia Maliszewska (Lengyelország) 42.842 mp2. Martina Valcepina (Olaszország) 43.2413. Lara van Ruijven (Hollandia) 43.507...6. Jászapáti Petra...15. Bácskai Sára Luca...33. Somogyi Barbara