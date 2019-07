Tiger Woods: sosem a golf volt a legfontosabb

Saját bevallása szerint sosem a golf volt a legfontosabb Tiger Woodsnak, a sportág amerikai sztárjának.



"A golf mindig az életem része volt, egész életemben ezzel foglalkoztam, de sosem ez volt a legfontosabb" - jelentette ki a 43 éves játékos kedden az észak-írországi Portrush-ban, a British Open előtt.



A világranglista ötödik helyezettje közölte, szülei és két gyermeke állnak az első helyen, és ez így is marad.



Ami a jelenlegi formáját illeti, Woods kifejtette, a júniusi US Open óta - melyet a 21. helyen zárt - nem versenyzett, és két nappal a British Open rajtja előtt még nincs csúcsformában.



"Ma jót edzettem, remélem, a holnapi is így sikerül, és akkor majd készen állok" - mondta derűlátóan, hozzátéve, tavaly túl sok viadalon indult, de hosszú távú céljai miatt már szellősebben alakítja a versenynaptárát.



A volt világelső karrierjét az elmúlt években magánéleti és egészségi problémák nehezítették, sőt úgy tűnt, be kell fejeznie a golfozást krónikus hátfájdalmai miatt. Hosszú kezelések és három gerincműtét után aztán tavaly sikeresen tért vissza a legjobbak közé, s szeptemberben megnyerte a Tour Championshipet, ami öt év után az első tornagyőzelme volt. Majd idén áprilisban Augustában győzött a US Mastersen, ezzel 15. alkalommal diadalmaskodott a sportág csúcsának számító Major-versenyen.