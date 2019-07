Tokió 2020: bemutatták az olimpiai érmeket - fotók

Bemutatják az egy év múlva kezdődő 2020-as tokiói nyári olimpia ezüst-, arany-, és bronzérmeit (b-j) Tokióban 2019. július 24-én.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a NOB elnöke (b) és Abe Sindzó japán miniszterelnök kezet fog az egy év múlva kezdődő 2020-as tokiói nyári olimpia arany-, ezüst-, és bronzérmeinek bemutatásán Tokióban.

Fotók: MTI

Egy évvel a nyári játékok kezdete előtt Tokió jobban felkészült, mint bármelyik korábbi házigazda ugyanebben az időszakban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke szerint.Thomas Bach a japán fővárosban beszélt erről, ahol szerdán több rendezvénnyel irányították rá a figyelmet arra, hogy pontosan egy év múlva a megnyitóval hivatalosan kezdetét veszi a következő olimpia.A NOB-vezető kijelentését leginkább az támasztja alá, hogy mindössze három tervezett helyszínen zajlanak még munkálatok, a többi már készen áll."Tényleg azt mondhatom, még nem láttam egyetlen olimpiai várost sem ennyire felkészültnek egy évvel a rajt előtt, mint amennyire Tokió készen áll" - mondta sportvezetőknek és újságíróknak Bach.Az ünnepi események sorában a szervezők bemutatták a fáklyás váltó "nagyköveteit", valamint azt, hogy fognak kinézni az érmek, sor került samiszen (háromhúros hangszer)-játékosok előadására és hivatalos beszédekre. Felszólalt Abe Sindzo miniszterelnök is, aki azt mondta, az elmúlt hat év gyorsan eltelt, és örömét fejezte ki, hogy az előkészületek a terveknek megfelelően zajlottak.Az érmeket Kavanisi Junicsi tervezte, akit négyszáz pályázó közül választottak ki. A szervezőbizottság 2017 áprilisában kétéves kampányt indított elektronikus hulladék begyűjtésére. A kezdeményezésre 78 895 tonnányi eszköz - köztük 6,21 millió mobiltelefon érkezett be -, ezekből 32 kilogramm aranyat, 3500 kilogramm ezüstöt és 2200 kilogramm bronzot vontak ki.Az érmek átmérője 85 milliméter, legvékonyabb része 7,7, a legvastagabb pedig 12,1 milliméter. Az aranyérmek is ezüstből készülnek, melyeket 6 gramm arannyal vonnak be, az ezüstök ezüstből, míg a bronzok 95 százalék rézből és 5 százalék cinkből.