Tour de Hongrie - Fantasztikus magyar teljesítmény a királyetapon!

Az 5. (záró) szakasz Kecskemét és Székesfehérvár között kijelölt 168 kilométeres, szinte teljesen sík útvonalán zajlik.

A szakasz során három gyorsasági (Dunaföldváron és két alkalommal a székesfehérvári célvonalon), részhajrára is sor kerül.

Rajt: 2019. június 16. vasárnap, 10:30, Kecskemét, Katona József tér

Várható befutó: 14:34, Székesfehérvár

Kinek kedvez: mezőnybefutó várható.

Évtizedek óta vártunk rá, hogy olyan hegyi menőnk legyen, aki a nemzetközi élmezőnnyel is fel tudja venni a versenyt a legkeményebb emelkedőkön is. Úgy néz ki, immár két ilyen bringásunk is van: Dina Márton, a spanyol Kometa Cycling Team és Valter Attila, a lengyel CCC Development Team magyar légiósa szombaton emlékezetes teljesítményt nyújtott.A Magyar Körverseny negyedik szakasza is nyomasztó hőségben rajtolt, Karcagon 35 Celsius-fokot mértek, amikor a karaván nekivágott a 138 kilométeres etapnak. A szakasz első harmadában az élmezőny rendre visszaverte a támadásokat, de aztán Poroszlónál, 45 kilométer után három versenyzőnek sikerült elszöknie: az alkalmi társulás tagja volt Móricz Dániel (Pannon Cycling Team) is, aki két gyorsasági hajrát is megnyert a következő 70 kilométer során.Parádsasvár után megkezdte a hegymászást a mezőny, a három szökevény sorsa megpecsételődött. A hegyen először az olasz Androni Giocattoli titkos esélyese, a kolumbiai Munoz támadott, majd a Kometa Cycling Team első embere, a spanyol Lopez következett. Mögöttük az egyre fogyatkozó élbolyban a sárga trikós Neilands mellett jól tartotta magát Dina Márton és Valter Attila is.Az utolsó másfél kilométerre aztán már csak ők hárman maradtak együtt, Munoz és Lopez is megadta magát. Valter Attila és Dina Márton is próbált támadásokat indítani, de az idei Giro d’Italiát is végigtekerő Neilands nagyon jól tartotta magát, s végül ő indította a döntő támadást.Előbb úgy látszott, hogy a két magyar teljesen leszakad, de az utolsó métereken mindketten nagyon megközelítették a lett sportolót, s végül Dina Márton a második, Valter Attila pedig a harmadik helyet szerezte meg.Az összetett versenyt Krists Neilands már alighanem megnyerte, az utolsó, Kecskemét és Székesfehérvár között kijelölt, gyakorlatilag teljesen sík szakaszon már „nem szokás“ támadni a sárga trikóst. Az összetett második helyét immár Dina Márton foglalja el – így övé a legjobb magyarnak járó fehér trikó is –, a harmadikat pedig Valter Attila! Ilyen kiemelkedő eredményekre a magyar Tour történetének eddigi legerősebb mezőnyében nem is számíthattunk!Eldőlt a legjobb hegyi menőnek járó piros mez sorsa is, ezt Neilands már biztosan elviheti Lettországba, hiszen a zárónapon nem lesz több hegyi hajrá. A legjobb sprintert illető zöld trikó is Neilandsé, de erre vasárnap még többen fenik a fogukat, nem lesz tehát tét nélküli a végső, székesfehérvári befutó.A sárga trikós Krists Neilands az MTI-nek elmondta, rettentő nehéz volt az etap, ám a csapata kiváló munkát végzett.– fogalmazott a huszonnégy éves lett bajnok.Dina Márton a rajt előttinél érezhetően felszabadultabban értékelt az MTI-nek, mint mondta, száz százalékban csapatmunka eredménye lett a dobogó.– fejtette ki. Felidézte, Lopez utolérésekor is csak reagált Neilands támadására, s bár a végén majdnem felért a lettre, ez végül nem sikerült.Valter Attila kapcsán kifejtette: fantasztikus érzés volt vele dobogóra állni.– mondta mosolyogva Dina Márton, aki hétfőn csatlakozott új társaihoz Alberto Contador csapatában.„Marci és Neilands is rendkívül erős volt, nekem kicsit többet kellett dolgoznom, mert Neilandsnak előnye volt, Marcinak meg csapattársa elöl. De nem bántam, így is kell tudni versenyezni“ – mondta.Felidézte: csütörtökön Bükkszentkereszten nem érezte magát jó erőben, ezúttal viszont jók voltak a lábai, elégedett a harmadik hellyel.4. szakasz, Karcag–Gyöngyös-Kékestető (138 km)1. Krists Neilands (lett, Izrael Cycling Academy) 3:20:402. Dina Márton (magyar, Kometa Cycling Team) azonos idővel3. Valter Attila (magyar, CCC Development Team) a. i.4. Edoardo Zardini (olasz, Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) 13 másodperc hátrány5. Juan Pedro Lopez Perez (spanyol, Kometa Cycling Team) 24 mp h.6. Giovanni Visconti (olasz, Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) 27 mp h.Az összetettben:1. Krists Neilands (lett, Izrael Cycling Academy) 17:19:132. Dina Márton (magyar, Kometa Cycling Team) 1:22 perc hátrány3. Valter Attila (magyar, CCC Development Team) 1:26 p h.A gyorsasági pontversenyben: 1. (zöld mezben) Krists Neilands (lett, Izrael Cycling Academy)A hegyi pontversenyben: 1. (piros mezben) Krists Neilands (lett, Izrael Cycling Academy)A legjobb magyar versenyző: 1. (fehér mezben) Dina Márton (Kometa Cycling Team)