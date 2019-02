Újabb magyar olimpiai kvóták! Péni István a sportlövő-vk-n győzött

Péni István kvótát szerzett a 2020-as tokiói olimpiára vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, melyen megnyerte a férfiak kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses összetett számát. Az év első vk-viadalán a mezőny nagy része elsődlegesen az ötkarikás helyek megszerzését tűzte ki célul, s az eddig kvóta nélkül álló magyar csapat is ezért utazott el a viadalra. A férfi puskásoknál összetettben előzetesen mindhárom magyarnak volt esélye a döntőbe jutni és a két kvóta egyikét elnyerni, ennek megfelelően a szombati selejtezőből Péni, illetve a világbajnok Sidi Péter és a tavalyi ifjúsági olimpián aranyérmes Pekler Zalán is biztosan jutott a vasárnapi versenybe, ahol valamennyien jól teljesítettek.Péni, az UTE klasszisa a 120 lövéses alapversenyt 1178 körrel zárta, amivel a hetedik helyen került be a nyolcas fináléba, Sidi és Pekler viszont kevéssel lemaradt a döntőről: előbbi 1175 körrel a 11., utóbbi pedig 1174-gyel a 14. lett.Az érmekért és a kvótákért mind a nyolc finalista a nulláról indult, s előbb térdelő, majd fekvő testhelyzetből kellett 15-15 lövést leadniuk, aztán 10 álló sorozat után esett ki a két legrosszabb, később pedig minden kör után újabb egy-egy sportlövő. Az első szakaszt követően az eredményjelző kevés bizakodásra adott okot magyar szempontból, mivel Péni az utolsó helyet foglalta el, fekvőben azonban egészen kiemelkedően célzott, s az álló részt már az első helyen kezdte.A végjátékban Péni kvótája nem volt veszélyben, vetélytársai közül ugyanis csak az Szergej Kaminszkijjal volt nagy versenyben, aki ráadásul már a tavalyi világbajnokságon kvótát szerzett. Így pedig már két lövéssel a vége előtt megvolt az első magyar tokiói hely, majd az utolsó sorozat után - 459,1 körös eredménnyel - Péni vk-aranyérme is, mindössze egy tizedes különbséggel. A második versenynapon később Major Veronika a női sportpisztoly fináléjában lesz érdekelt.Férfi légpisztolyban Tátrai Miklósnak viszont nem jött össze a döntő, 578 körös eredménnyel a 17. helyen végzett. Újdelhiben minden egyéni számban két-két tokiói indulási jogot osztanak ki.Péni a magyar sportlövők első kvalifikációját szerezte meg a jövő évi olimpiára, összességében pedig a harmadik magyar kvótát gyűjtötte be a vitorlázó Berecz Zsombor és Érdi Mária után. Sportlövészetben a nemzetnek szerzik a helyeket a sportolók.