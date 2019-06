Újra könnyek és fájdalom a BL-döntőben - negyedik döntőjét is elveszítette a Veszprém  

Nagy László: "Óriási lehetőség volt"



A csapatkapitány Nagy László szerint óriási lehetőséget szalasztott el a Telekom Veszprém, amely vasárnap 27-24-re kikapott az észak-macedón Vardar Szkopjétól a férfi kézilabda Bajnokok Ligája kölni döntőjében. "Óriási csalódottság van bennem. Az első félidő borzalmas volt, a kapusainknak nem tudtunk segíteni, utána pedig nem tudtunk kijönni belőle. Pedig az ellenfelünk semmi mást nem csinált, csak azt, amire számítottunk, nagy meglepetés nem ért bennünket" - nyilatkozta a jobbátlövő. Hozzátette, óriási lehetőséget szalasztottak el, pedig egyben volt a csapat, és nagyon szerették volna a BL-címet, de a gyenge első félidő megpecsételte a sorsukat.



Nagy László válla szombaton, a lengyel Vive Kielce elleni győztes elődöntőben megsérült, ezért a megszokottnál jóval kevesebbet tudott játszani a fináléban, és támadásban, valamint védekezésben is nagyon hiányzott a csapatból. "Ilyenkor nem számít a fájdalom, örülök, hogy sikerült játszanom, de keserű szájízzel hagytam el a pályát" - mondta a Barcelona színeiben kétszeres BL-győztes kézilabdázó, aki pályafutása utolsó mérkőzését játszotta. "Új ciklus előtt állunk, de nagyon bízom benne, hogy David Davis marad a vezetőedző, mert október óta emberfeletti teljesítményt nyújtott a csapat és ő is. Meggyőződésem, hogy ugyanezen az úton kell továbbhaladnunk" - hangsúlyozta Nagy László, aki a klub sportigazgatójaként folytatja karrierjét. Szombaton a kapus Sterbik Árpád bokája is megsérült, ennek ellenére a döntő második félidejében ő védte a veszprémi kaput. "Törésem nincs, de fáj minden porcikám, reggel még sétálni sem tudtam rendesen, de megpróbáltam mindent megtenni, hogy pályán legyek" - mondta.



A vajdasági születésű játékos szerint nem kezdték jól a meccset, könnyű gólokat kaptak az elején beállóból és hat méterről is. A védelem nem működött megfelelően, Mikler Roland tűz alatt volt, és csak egy-két labdát tudott fogni, mert nagyon nehéz dolga volt, támadásban pedig többször is eladta a labdát a Veszprém. "Sajnálom, mert több van a csapatban, illetve a visszavonuló Momir Ilic és Nagy László miatt is nagyon sajnálom. Egyes játékosok szerintem fel sem fogják, hogy talán soha többé nem jutnak el ide, a négyes döntőbe, és minden alkalmat ki kell használni. Egy döntőben úgy kell játszani, mintha pályafutásod utolsó mérkőzése lenne" - szögezte le. Az irányító Lékai Máté úgy fogalmazott: a védekezésük nem volt olyan, amilyennek lennie kellett volna, ezért a kapusteljesítmény sem tudott olyan lenni.



"Támadásban elhamarkodottan lőttünk, nem úgy dolgoztunk, ahogyan eddig. A második félidőben feljöttünk, de végig rohantunk az eredmény után. A Vardar minden alkalommal hosszan támadott, és mindig gólt szerzett, vagy kiállítást harcolt ki" - magyarázta. Hozzátette, próbáltak rohanni, de ellenfelük lassította a játékot, mert számára ez volt kedvező. "Vége a szezonnak, de jövőre megint nekifutunk, talán egyszer meg tudjuk nyerni a BL-t. Most azonban nem ez jár a fejemben, mert magam alatt vagyok" - fogalmazott Lékai. A Veszprém 2002, 2015 és 2016 után negyedszer jutott a BL döntőjébe, és negyedszer is ezüstérmet szerzett.

Gólszerzők: Ferreira Moraes 6, Cupic 5, Kristopans 4, Karacic, Skube, Gyibirov 3-3, Sztoilov 2, Siskarjov 1, illetve Mahé 6, Tönnesen 4, Nenadic 3, Mackovsek, Lékai, Nilsson 2-2, Nagy L., Ilic, Gajic, Terzic, Blagotinsek 1-1 gólok hétméteresből: 4/4, illetve 6/6 kiállítások: 4, illetve 10 perc.A lengyel Vive Kielce ellen 33-30-ra megnyert szombati elődöntőben megsérült veszprémi játékosok közül Sterbik Árpád és a pályafutása utolsó meccsét játszó Nagy László is vállalta a szereplést a fináléban. Mivel előbbi boka-, utóbbi pedig vállfájdalmakkal küzdött, egyikük sem volt kezdő. Mindkét csapat rendkívül kemény védekezéssel kezdett, de a Vardar hatékonyabbnak, támadásban pedig pontosabbnak bizonyult (6-4). A 14. percben az észak-macedónok sérülés miatt elveszítették orosz jobbátlövőjüket, Danyiil Siskarjovot, ám a lendületüket ez sem törte meg, a veszprémiekkel ellentétben szinte alig hibáztak, és hamarosan már négy góllal vezettek (11-7).A magyar csapat spanyol vezetőedzője, David Davis cserékkel próbálkozott, Nagy László, Petar Nenadic, és a szintén visszavonuló Momir Ilic is beállt, azonban védekezésben ez sem hozott javulást, az ellenfél majdnem minden támadása góllal végződött, a Veszprém átlövései viszont hatástalanok voltak. A Vardar egy 5-1-es sorozattal magabiztos előnyre tett szert, a szünetben öttel vezetett. A második félidőt Sterbik Árpád kezdte a kapuban, társai négy perc alatt 4-0-s szériát produkáltak, lendületüket egy kiállítás sem törte meg, és az első felvonáshoz képest gyorsabban játszva 17-16-ra felzárkóztak.Nagy László a vállfájdalmai miatt kevés időt töltött a pályán, pedig támadásban és védekezésben is nagyon hiányzott csapatából. Társai továbbra is nehezen találták a rivális felállt védőfalának ellenszerét, a Vardar őrizte egy-kétgólos előnyét, és ez akkor sem változott, amikor Kentin Mahé nyolc perc alatt négyszer volt eredményes. A hajrában is hibák csúsztak a Veszprém játékába, így nem volt esélye az egyenlítésre, az egész meccsen csak egyszer, 2-1-nél vezetett. A Kielcét irányító Talant Dujshebaev után a Vardar trénere, a spanyol Robert García Parrondo lett a második a férfi kézilabdában, aki játékosként és vezetőedzőként is nyert Bajnokok Ligáját.Korábban, a harmadik helyért:Szombaton játszották, elődöntők: