Vizes vb - Kozma Dominik hetedik 200-on, Késely hatodik 1500 gyorson

Eredmények

Ezt elrontottam, nem úsztam annyira nyugodtan százötvenig, mint amennyire szerettem volna. Pedig a harmadik ötvennél még mondtam is magamnak, hogy van még idő, de elforgácsoltam magam. Nem sikerült azt a hosszútempós, erős úszást hozni, amit tudok. Legközelebb nem fordul elő, olimpiai döntőre ez is jó

Ledecky nem lesz ott az 1500 méter gyors döntőjében



Az amerikai Katie Ledecky nem áll rajthoz az 1500 méter gyors keddi döntőjében a kvangdzsui úszó-világbajnokságon.



Az ötszörös olimpia- és 14-szeres világbajnok sztár először a délelőtti előfutamban 200 méter gyorson lépett vissza, nem sokkal később pedig hazája szövetsége jelentette be, hogy a leghosszabb táv fináléjában sem lesz ott betegség miatt.



A legutóbbi három világbajnokságon ebben a számban győztes világcsúcstartó távollétében Késely Ajna egy helyet "előre ugorva", a harmadik legjobb idővel várja a közép-európai idő szerint 13.10 órakor kezdődő döntőt.

világbajnok: Szun Jang (Kína) 1:44.93 perc2. Macumoto Kacuhiro (Japán) 1:45.223. Martin Maljutyin (Oroszország) 1:45.63...7. KOZMA DOMINIK 1:45.90világbajnok: Simona Quadarella (Olaszország) 15:40.89 perc2. Sarah Kohler (Németország) 15:48.833. Vang Csiencse-ha (Kína) 1:51.00...6. KÉSELY AJNA 16:01.35Késely Ajna hatodik lett 1500 méter gyorson kedden, a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek harmadik napján. A 17 éves Késely - aki 400 méter gyorson mindössze két századdal maradt le a dobogóról - a selejtezőben a negyedik legjobb időt úszta, de mivel Katie Ledecky, az amerikaiak ötszörös olimpiai és 14-szeres világbajnoka, a szám háromszoros vb-aranyérmese betegség miatt visszalépett, ezért a harmadik eredménnyel készülhetett második döntőjére Kvangdzsuban. A táv egyharmadának megtétele után a magyar tinédzser a negyedik helyen úszott, ezt a résztávot tekintve három másodperccel volt gyorsabb, mint az előfutamban. Ezer méternél úgy tűnt, kicsit fárad, ekkor már valamivel lassabb volt a korábbi úszásánál, 250 méterrel a vége előtt a hatodik helyen haladt, az éremre már nem volt esélye. Késely végül nem tudta megismételni hétfői produkcióját, az akkori hatalmas egyéni csúcsától (15:54.48) elmaradva, 16:01.35-tel hatodikként csapott célba.Kozma Dominik hetedik helyen végzett 200 méter gyorson a kvangdzsui vizes világbajnokság úszóversenyeinek második, keddi napján. A 28 éves magyar versenyző - aki két évvel ezelőtt hatodik volt ebben a számban a Duna Arénában - az előfutamból a nyolcadik helyen jutott tovább 1:46.55 perces eredménnyel, majd az eldöntőben javított, 1:45.57-es ideje hatodik volt a mezőnyben, azaz a 7-es pályát kapta. A rajt után Kozma nagyon bekezdett, előbb a harmadik, majd fél távnál negyedik helyen fordult. A favoritok ugyanakkor ekkor kezdték meg a hajrát, s az utolsó ötvenhez érve a magyar úszó hatodik helyre esett vissza, végül pedig nyolcadikként csapott a célba 1:45.90 perces idővel. Elsőre úgy tűnt, a számot a litván Danas Rapsys nyerte a kínai Szun Jang előtt, de a győztest kizárták, a közönség nem kínai része pedig hangosan fejezte ki nemtetszését. Az immár 11-szeres világbajnok Szun eddig sem volt közönségkedvenc doppingbotrányai miatt, most viszont még inkább negatív figurája lett a világbajnokságnak. Rapsys kizárása miatt Kozma egy helyet előrelépve hetedik lett.- nyilatkozta Kozma.Hosszú Katinka hétfőn a 200 méter vegyesen aratott sikerét követően azt mondta, "húzza kicsit a száját" a 200 méter gyors miatt, végül azonban ott állt a keddi előfutam rajtjánál. A csapathirdetésnél még úgy volt, Késely Ajna is ott lesz ebben a számban, végül azonban kivették a programjából.A háromszoros olimpiai és immáron nyolcszoros világbajnok 1:59.44 perces idővel futamában az ötödik, összesítésben pedig a 17. helyen zárt. A 30 éves klasszis elmondta, erre a teljesítményre most egyáltalán nem büszke, ezúttal csak "félig" volt ott a medencében.Férfi 200 méter pillangón Milák Kristóf és Kenderesi Tamás ugrott vízbe az aktuális világranglista első és második helyezettjeként: Milák nagyot csatázott a japánok kedvencével, Szeto Daijával, akit le is győzött, 1:54.19 perces ideje pedig a legjobb lett. Kenderesi egy amolyan biztonsági úszással, 1:56.82-vel a 11. helyen jutott az elődöntőbe."Őszintén mondom, ez jólesett. Amikor megtudtam, hogy mellettem úszik a japán, már biztos voltam benne, jó kis futam lesz, ennek ellenére ez nagyon könnyed volt, igazából kétszer gyorsítottam bele, a második forduló után és az utolsó tizenöt méteren. Szerintem az elődöntőben egy ugyanilyen idő elég lehet, de arra is fel vagyok készülve, ha esetleg nem" - nyilatkozta a 19 éves Milák."Nem kalkuláltam bele, hogy nyolcvan méternél nyelek egy komolyabb vízmennyiséget, ami miatt száz méterig a levegővétel helyett köhögtem. Meg akartam nyerni a futamot, de volt aki nagyon komolyan vette most, én viszont biztos voltam benne, hogy továbbjutok" - mondta Kenderesi, aki egy oldalsó térdszalagszakadással versenyez, s gyakorlatilag rögtön a világbajnokságon után, július 31-én műtét vár rá. Hozzátette, a fináléhoz mindenképpen 1:54-es időre van szükség.Az előfutamok zárásaként Kalmár Ákos 800 méter gyorson 7:54.55-ös egyéni csúccsal - két századdal javította meg eddigi legjobbját - a 19. helyen végzett."Olimpiai A-szintet (7:54.31) szerettem volna úszni, eddig huszonhat századra volt, most már csak huszonnégy. Ilyen lépésekben csak meglesz egyszer. Az eleje előbb kezdett el fájni, mint szokott, kicsit elvittek magukkal a bentiek" - mondta Kalmár Ákos és hozzátette, nagyon szeretne 1500 méteren egyéni csúcsot és ha lehet, olimpiai szintet (15:00.99) úszni.Kedden az esti program rögtön a két magyar érdekeltségű döntővel kezdődik, közép-európai idő szert 13.02 órakor 200 méter gyorson Kozma Dominik, majd 13.10 órakor 1500 méter gyorson Késely Ajna ugrik medencébe. A férfi 200 méter elődöntőit 14.34 órától rendezik.