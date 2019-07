Vizes vb - Kozma Dominik hetedik 200 méter gyorson

Eredmények

Ledecky nem lesz ott az 1500 méter gyors döntőjében



Az amerikai Katie Ledecky nem áll rajthoz az 1500 méter gyors keddi döntőjében a kvangdzsui úszó-világbajnokságon.



Az ötszörös olimpia- és 14-szeres világbajnok sztár először a délelőtti előfutamban 200 méter gyorson lépett vissza, nem sokkal később pedig hazája szövetsége jelentette be, hogy a leghosszabb táv fináléjában sem lesz ott betegség miatt.



A legutóbbi három világbajnokságon ebben a számban győztes világcsúcstartó távollétében Késely Ajna egy helyet "előre ugorva", a harmadik legjobb idővel várja a közép-európai idő szerint 13.10 órakor kezdődő döntőt.

világbajnok: Szun Jang (Kína) 1:44.93 perc2. Macumoto Kacuhiro (Japán) 1:45.223. Martin Maljutyin (Oroszország) 1:45.63...7. KOZMA DOMINIK 1:45.90Kozma Dominik hetedik helyen végzett 200 méter gyorson a kvangdzsui vizes világbajnokság úszóversenyeinek második, keddi napján. A 28 éves magyar versenyző - aki két évvel ezelőtt hatodik volt ebben a számban a Duna Arénában - az előfutamból a nyolcadik helyen jutott tovább 1:46.55 perces eredménnyel, majd az eldöntőben javított, 1:45.57-es ideje hatodik volt a mezőnyben, azaz a 7-es pályát kapta. A rajt után Kozma nagyon bekezdett, előbb a harmadik, majd fél távnál negyedik helyen fordult. A favoritok ugyanakkor ekkor kezdték meg a hajrát, s az utolsó ötvenhez érve a magyar úszó hatodik helyre esett vissza, végül pedig nyolcadikként csapott a célba 1:45.90 perces idővel. Elsőre úgy tűnt, a számot a litván Danas Rapsys nyerte a kínai Szun Jang előtt, de a győztest kizárták, a közönség nem kínai része pedig hangosan fejezte ki nemtetszését. Az immár 11-szeres világbajnok Szun eddig sem volt közönségkedvenc doppingbotrányai miatt, most viszont még inkább negatív figurája lett a világbajnokságnak. Rapsys kizárása miatt Kozma egy helyet előrelépve hetedik lett.Hosszú Katinka hétfőn a 200 méter vegyesen aratott sikerét követően azt mondta, "húzza kicsit a száját" a 200 méter gyors miatt, végül azonban ott állt a keddi előfutam rajtjánál. A csapathirdetésnél még úgy volt, Késely Ajna is ott lesz ebben a számban, végül azonban kivették a programjából.A háromszoros olimpiai és immáron nyolcszoros világbajnok 1:59.44 perces idővel futamában az ötödik, összesítésben pedig a 17. helyen zárt. A 30 éves klasszis elmondta, erre a teljesítményre most egyáltalán nem büszke, ezúttal csak "félig" volt ott a medencében.Férfi 200 méter pillangón Milák Kristóf és Kenderesi Tamás ugrott vízbe az aktuális világranglista első és második helyezettjeként: Milák nagyot csatázott a japánok kedvencével, Szeto Daijával, akit le is győzött, 1:54.19 perces ideje pedig a legjobb lett. Kenderesi egy amolyan biztonsági úszással, 1:56.82-vel a 11. helyen jutott az elődöntőbe."Őszintén mondom, ez jólesett. Amikor megtudtam, hogy mellettem úszik a japán, már biztos voltam benne, jó kis futam lesz, ennek ellenére ez nagyon könnyed volt, igazából kétszer gyorsítottam bele, a második forduló után és az utolsó tizenöt méteren. Szerintem az elődöntőben egy ugyanilyen idő elég lehet, de arra is fel vagyok készülve, ha esetleg nem" - nyilatkozta a 19 éves Milák."Nem kalkuláltam bele, hogy nyolcvan méternél nyelek egy komolyabb vízmennyiséget, ami miatt száz méterig a levegővétel helyett köhögtem. Meg akartam nyerni a futamot, de volt aki nagyon komolyan vette most, én viszont biztos voltam benne, hogy továbbjutok" - mondta Kenderesi, aki egy oldalsó térdszalagszakadással versenyez, s gyakorlatilag rögtön a világbajnokságon után, július 31-én műtét vár rá. Hozzátette, a fináléhoz mindenképpen 1:54-es időre van szükség.Az előfutamok zárásaként Kalmár Ákos 800 méter gyorson 7:54.55-ös egyéni csúccsal - két századdal javította meg eddigi legjobbját - a 19. helyen végzett."Olimpiai A-szintet (7:54.31) szerettem volna úszni, eddig huszonhat századra volt, most már csak huszonnégy. Ilyen lépésekben csak meglesz egyszer. Az eleje előbb kezdett el fájni, mint szokott, kicsit elvittek magukkal a bentiek" - mondta Kalmár Ákos és hozzátette, nagyon szeretne 1500 méteren egyéni csúcsot és ha lehet, olimpiai szintet (15:00.99) úszni.Kedden az esti program rögtön a két magyar érdekeltségű döntővel kezdődik, közép-európai idő szert 13.02 órakor 200 méter gyorson Kozma Dominik, majd 13.10 órakor 1500 méter gyorson Késely Ajna ugrik medencébe. A férfi 200 méter elődöntőit 14.34 órától rendezik.