Vizes vb - Szoros küzdelemben vesztették el a bronzmeccset a női vízilabdások

A magyar együttes, amely az elődöntőben a spanyolokkal szemben maradt alul, nem szerzett olimpiai indulási jogot a Koreai Köztársaságban zajló viadalon.



Erre legközelebb a januári, hazai rendezésű Európa-bajnokságon lesz lehetősége, amelyen egy kvótát osztanak ki. Eredmény vízilabda, nők, a 3. helyért:

Ausztrália-Magyarország 10-9 (3-3, 4-3, 1-1, 2-2)

-------------------------------------------------

gólszerzők: Arancini 3, Buckling, Knox 2-2, Ridge, Halligan, Webster 1-1, illetve Keszthelyi 3, Gurisatti 2, Leimeter, Tóth-Csabai, Parkes, Szilágyi 1-1



Magyarország:

--------------

Magyari - Vályi, Rybanska, Keszthelyi, Leimeter, Szilágyi, Gyöngyössy, cserék: Illés, Parkes, Tóth-Csabai, Gurisatti, Horváth, Gangl (kapus)





Bíró Attila a kapuban ezúttal a 18 éves Magyari Aldának szavazott bizalmat, az ausztrálok azonban az első lövésből felavatták a fiatal hálóőrt, majd ötméteresből és fórból is betaláltak, így kevesebb mint három perc játék után három góllal vezettek. A magyarok a torna legeredményesebb játékosa címre pályázó Keszthelyi Rita lövésével szépítettek, majd Leimeter Dóra talált be emberelőnyből. Nem sokkal később egyenlített a magyar válogatott, Gurisatti Gréta úszott meg és használta ki a ziccert.



A második negyed elején először kerültek előnybe a magyarok, Tóth-Csabai Dóra használt ki higgadtan egy emberelőnyt. A jó kezdés után érezhetően megtorpant ausztrálok Zoe Arancini révén több mint egy negyedig tartó gólcsendjüket megtörve egyenlítettek, de Parkes Rebecca szinte azonnal válaszolt, a kipattanó labdát a kapuba pöccintve. A rivális azonban újra eredményes volt - Arancini harmadszor talált be -, majd jött egy magyar fór, Gurisatti pedig kilőtte a bal felső sarkot. A tengerentúliak ugyancsak létszámfölényben szerezték újabb góljukat, nyolc másodperccel a nagyszünet előtt pedig átvették a vezetést.



A fordulás után érkezett Gangl Edina a kapuba és rögtön védéssel mutatkozott be. Több mint három percig nem esett gól, amikor Keszthelyi egy nagyszerű ejtéssel egyenlített. Az ausztrálok emberelőnyből lőtték első góljukat Ganglnak, de az Európa-bajnok magyar kapus láthatóan elbizonytalanította őket. Bíró Attila időt kért egy fór megjátszása előtt, de hiba csúszott a figurába, így még lövés sem lett belőle. Néhány másodperccel a negyed vége előtt elváltották magukat hátul a magyarok, Gangl viszont bravúros védéssel őrizte meg az egygólos különbséget.



A magyar női válogatott számára a vb utolsó nyolc perce egy meg nem adott góllal, egy Gurisatti-kontraítélettel és két Gangl-védéssel indult. Az ausztrálok végül szép ejtéssel jártak túl a magyar hálóőr eszén (7-9), miközben elöl a magyarok tanácstalannak tűntek. A csapatkapitány Rowie Webster első találatával bő öt perccel a vége előtt háromra nőtt a különbség. Ezen Szilágyi Dorottya faragott, majd Parkes harcolt ki ötméterest, amelyet Keszthelyi be is lőtt (9-10). A csapatkapitány pillanatokkal később gyönyörűen úszott meg, majd két ember szorításában Vályi Vandát hozta ziccerbe, de a 19 éves játékos nem tudta kihasználni a nagy egyenlítési lehetőséget. Fél perccel a vége előtt Keszthelyi gyönyörűen hozta magát helyzetbe, pattintott lövése azonban a felső lécről kifele jött, ezzel eldőlt az összecsapás.