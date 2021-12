A hétfői győzelem nyomán nem keserű szájízzel hagyjuk magunk mögött a selejtezőket. Marco Rossi is azzal a tudattal vághat neki következő Eb-re építeni a csapatát, hogy a szurkolók bizalmát is maga mögött tudhatja. Ezzel a tőkével ugyan a tőzsdén nem legénykedhet az olasz, de az már eddig is kiderült, hogy ennek ellenére is jól sáfárkodik vele.