És még meri bárki is állítani, hogy a történelem nem ismétli meg önmagát? Vagy azt, hogy senki sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba? Ha igen, akkor mutassuk meg neki a tavalyi női kosárlabda-magyarkupa döntőjének és a csütörtöki Euroliga-forduló magyar rangadójának a felvételét, ezek perdöntő módon bizonyítják, hogy igen, kétszer vagy talán többször is előfordulhat szinte szóról szóra ugyanaz.

Természetesen a szereplők azonosak, mi több, a helyszín is megegyezik: a Diósgyőr és a Sopron Basket csapott össze a DVTK Arénában. A kupadöntőben az utóbbi végig vezetett, fél perccel a vége előtt kilenc ponttal, ám a szívós hazai csapat néhány másodperccel a vége előtt ezt ledolgozta háromra. Egy tripla kellett az egyenlítéshez, ám az egyik játékosa ziccert akart dobni. Határ Bernadettnek csak hátra kellett volna lépnie, hadd ejtse a diósgyőri a gyűrűbe a labdát, az csak két pontot ér, vége a meccsnek, nyer a Sopron, övé a kupa. Ő azonban szerelni próbált, ami szabálytalanra sikerült, egy másodperccel a vége előtt a két pont mellett büntetőhöz is jutott a DVTK, amellyel kiegyenlített, a hosszabbításban pedig megnyerte a finálét.

Csütörtökön az Euroligában is a soproniak kezében volt a győzelem, a harmadik negyedben már tizenöt ponttal is meglógott az ellenfelétől. Az azonban most sem adta fel, de fél perccel a lefújás előtt még hét pont volt a lemaradása. Hat másodpercnél már csak négy, és a szenzációsan kosárlabdázó Ariella Guirantesnak nem volt más választása, távolról próbálkozott egy triplával. Csak hagyni kellett volna, ha bemegy, akkor is eggyel még a Sopron vezet, és minden bizonnyal nyer is.

Czukor Dalma azonban szerelni akart, ami szabálytalanra sikerült, a labda a gyűrűbe hullott, Guirantes még egy büntetőt is dobhatott, amivel a DVTK egyenlített, a hosszabbításban pedig megnyerte a meccset.

Erre mondják: ilyen nincs, de mégis van. Óriási mérkőzés volt, amúgy a magyar női klubkosárlabda legnagyobb dicsőségére. A Sopron az Euroliga címvédője, a DVTK az újonca, és mégis, nemzetközi szintű, izgalmas rangadó kerekedett ki a találkozóból. Már két csapatunk is komoly tényező Európában, a Diósgyőr is nagy eséllyel harcol a továbbjutásért a kieséses szakaszba, ami nagy fegyvertény lenne, és ott van még a Szekszárd is az elit mezőnyében, még ha kevesebb sikerrel is vitézkedik a másik csoportban. Ami pedig a soproniakat illeti, tudjuk, az okos ember a más kárán tanul. De mit mondjunk arról, aki a sajátjából sem tud okulni…?