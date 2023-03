A telepi focibajnokságot akkor már két éve a Muskátli utcaiak nyerték. Mi pedig, akik egyébként büszkén vallottuk magunkat a Bartók Béla úti gárdának, rendre lecsúsztunk az utcák közötti szpartakiád dobogójának legfelső fokáról. Mit volt mit tenni? A srácokkal összedugtuk a buksinkat, és arra az elhatározásra jutottunk, hogy a Szabó Karcsit át kell csábítani a Bartók-csapatba, és győzünk. Ám ez nem volt egyszerű. Emlékszem, mennyit könyörögtem a „kis” Szabónak, mire kötélnek állt. Igaz, ezt a vadonatúj csúzlim bánta, Garics Janinak apja szarvasagancs nyelű bicskájába került az „átigazolás”, sőt, Keller Józsi is beszállt az üzletbe nyolc-tíz fantasztikus üveggolyóval.

Így a következő bajnokin már a Bartók útiak kék-sárga mezében futott ki az iskolaudvari pályára Szabó Karcsi. A meccs után, amit ismét elveszítettünk a Muskátli utcaiak ellen, jöttünk rá és égett belénk örökre, hogy nem elég valakit megszerezni, különösen, ha az az „értéke” alatt teljesít.

Szívünk szerint visszakértük volna Karcsitól a csúzlit, a zsebkést és az üveggolyókat is. De a következő alkalommal már nyertünk – Szabó Karcsival.

Ennek köszönhetően tovább okosodtunk. Egy új szerzeménynek időt is kell adni, hogy jól teljesítsen. És ez nemcsak a Karcsival volt így, hanem a legnagyobbakkal vagy legdrágább futballistákkal is így van.

Említsük meg csak Neymart és Lionel Messit, akik a Paris Saint-Germainben rúgják a labdát, vagy Jack Grealisht, a Manchester City sztárját. Egyiküknek sem ment könnyen a beilleszkedés, miután eljöttek Barcelonából, illetve az Aston Villától.

Most pedig már ott tart a magyar labdarúgás, hogy nekünk is van egy – ha nem is száz, de – negyvenmillió eurós játékosunk. A mértékadó Transfermarkt a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőinek első két fordulója után frissítette a labdarúgók értékét, és immár negyvenmillió euróra taksálja a legértékesebb magyar futballista, a bolgárok ellen szenzációsan játszó, szabadrúgásból parádés gólt szerző Szoboszlai Dominik piaci értékét. Az RB Leipzig 22 éves középpályása 35 milliós értékkel érkezett meg a válogatott edzőtáborába, így esetében az emelkedés most nem éri el a 15 százalékot sem, ám a tavaly nyári értékét csaknem 43 százalékkal haladja meg.

Ennél azonban még örömtelibb az a vélemény, amit a szövetségi kapitány, Marco Rossi fogalmazott meg játékosaival kapcsolatban, miszerint mindnyájukat jobban érdekli a szakmai fejlődés, mint a pénz. Ez pedig nagyon ritka a mai labdarúgásban.