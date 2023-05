Sohasem látott bravúrral rukkolt elő a Real Madrid, ráadásul magyar főszereplővel. A bravúr talán enyhe szó a madridiak tettére, hiszen rajtuk kívül talán ember nem volt a földkerekségen, aki hitt volna a sikerükben, ők mégis megtették, alighanem ezt hívják csodának. A labdarúgó Bajnokok Ligája meccsei után Európa sportportáljait figyelve ez számított a hét legjelentősebb eredményének, címlapokra került, nálunk mégis alig érte el az ingerküszöböt, pedig, mint már említettem, vaskosan akad magyar vonatkozása is a rendkívüli teljesítménynek.

Nyilván azért, mert nem futballról, nem is kézilabdáról van szó – utóbbi sportágban a Real Madrid nem is érdekelt –, hanem kosárlabdáról. A sportág európai csúcsán, az Euroliga negyeddöntőjében történt, hogy a spanyolok otthon a Partizan Beograd elleni párharc első két meccsét elveszítették, a második ráadásul tömegverekedésbe torkollott a pályán, és a szerbek szurkolói szinte vérszomjasan várták a belgrádi találkozókat. A hírek szerint egy férfi, akinek az esküvője az első hazai meccs időpontjára esett – a párharc három nyert meccsig tart – hirdetésben jelezte, hogy akár a menyasszonyát is cserébe adná egy jegyért, mert nem akart lemaradni a bosszúvágyat kielégítő sikerről. Arról nem szól a fáma, hogy sikerrel járt-e, ám a Real Madrid mindkét meccsét megnyerte Belgrádban, majd úgy győzött otthon a mindent eldöntő ötödik mérkőzésen, hogy tizennyolc pontos hátrányból fordított.

És ebben komoly szerepet játszott Hanga Ádám.

Ez a magyar fiatalember a kontinens legjobbjai között szerepel hosszú évek óta, most is ott lesz az Euroliga négyes döntőjében, néhány éve egy hajszál választotta el a sportág csúcsától, az NBA-től, nálunk, azaz itthon mégis szinte ismeretlennek számít.

Spanyolországban menő reklámarc, tíz spanyol sportszerető emberből nyolc tudja, ki ő, a saját hazájában tízből nyolc zavarba jönne a neve hallatán. A világ második legnépszerűbb, legtöbbek által játszott és követett sportága nálunk valamiért nem kap igazán országos figyelmet, talán éppen azért, mert a hatalmas versengésben jóval kevesebb eséllyel pályázik látványos sikerekre, mint, mondjuk, a kézilabda vagy a vízilabda.

Kosárlabdában egy átlagos férfi-Euroliga-csapat költségvetése eléri az egész magyar futball élvonaláét, és Hanga Ádám ebben a bizniszben tud tartósan tényező maradni. Nagyon jó lenne, ha a jövő héten felérne a csúcsra, és a Real Madriddal életében először megnyerné az Euroligát – még ha itthon ez nemigen verné is ki a biztosítékot. Sajnos.