Amikor a gyorsfutár megérkezett egy hatalmas kartondobozzal a vállán, hüledezve fogadtam. Majd kiderült, hogy az árut a fiam rendelte, nekem „csak” a számlát kell rendeznem.

Forgattam a dobozt, már amennyire a méretéből adódóan erre módom nyílt. Valamilyen feliratot kerestem, ami a kartontároló tartalmára utal, de mindhiába. Aztán megérkezett csemetém, aki hanyag mozdulattal fel-, illetve letépte a ládika ragasztószalaggal lefogott oldalait.

A „titkos” csomag egy dartsfelszerelést rejtett.

Azonmód öltözni kezdtünk, mert mint kiderült, utódom már egyeztetett Lajos szomszéddal: amennyiben megjön a cucc, náluk, a filagóriában felállíthatjuk a szizáltáblát. Igen ám, azért ez nem egy egyszerű mutatvány. A pontos beállításhoz fel kellett ütni a szabálykönyvet, és keríteni egy colstokot. A darts­tábla közepének, azaz a bullnak a kerti kerengő aljától 173 centire kellett lennie. Azt a csíkot pedig, ahonnan az apró lándzsákat hajigálják, 237 centire kellett meghúzni esetünkben zsírkrétával. Mire mindezzel elkészültünk, el is fáradtunk. Így aztán a nagy meccset elhalasztottuk, de csak egy nappal. Másnap pedig már kora délután ott toporogtunk Lajosék küszöbén…

A közelmúltban a magyar fővárosban rendezték meg a European Tour verseny kelet-európai selejtezőjét. Ezek egyikét honfitársunk, Kovács Patrik nyerte, ami már önmagában is óriási dolog ebben a sportágban.

Ez remek alkalom volt a visszaemlékezésre, a mi első meccsünkre, amit viccesen azóta is csak Filagória-kupaként emlegetünk. Hogy mennyire izgultunk! Patrik bizonyára még nálunk is nagyobb izgalommal készült a prágai PDC European Tour verseny budapesti selejtezőjére. Viszont sikerrel vette az akadályt, ezért ma ő indulhat el a Pro Tour sorozat csehországi viadalán. A „mi” Kovácsunk az itthoni kvalifikációjával azt is elérte, hogy felkerüljön a világranglistára, és az egyik hazai szereplője legyen az őszi, hazai European Tour viadalnak, a Hungarian Darts Trophynak.

A csehországi erőpróba a versenysorozat nyolcadik állomása, azaz nagyjából a feléhez érkezett a túra, ami négy németországi helyszínnel indult. Az elsőn az angol Dave Chisnall, „Chizzy” nyert, a másodikon és a harmadikon a walesi Gerwyn Price, a negyediken az aktuális világbajnok Michael Smith. Ausztriában Jonny Clayton bizonyult a legjobbnak, Hollandiában ismét Chizzy, míg Belgiumban Michael van Gerwen. Az eddigi győztesek névsora jelzi, hogy itt nem babra megy a játék, és hogy a mi Patrikunknak fel kell kötnie pénteken azt a bizonyost…