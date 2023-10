„Kinek segít ez már? Pontokat nem kapunk érte. Senki sem vár el száz százalékban helyes ítéleteket, de azt gondoltuk, hogy a VAR megérkezése talán könnyebbé teszi a dolgokat” – jegyezte meg Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője, miután csapata szombaton a Premier League rangadóján úgy kapott ki 2–1-re a Tottenham otthonában halmozottan hátrányos helyzetben, hogy két piros lap miatt kettős emberhátrányban fejezte be a meccset, a 96. percben egy öngól pecsételte meg a sorsát, és kiderült, hogy még az első fél­időben, 0–0-nál a VAR hibájából nem adták meg a szabályos góljukat.

S a szigetországi profi játékvezetőket tömörítő szervezet, a PGMOL is elismerve a hibát, elnézést kért a liverpooliaktól…

Amióta bevezették a videóbírós rendszert, a játékvezetők rengeteg rossz döntését javították ki tizenegyesek és leshelyzetek elbírálásánál, de ami az előbbieket illeti, így is sok esetben maradnak kételyek, és „lesügyben” is kitörhet a botrány. Mint most Szoboszlai Dominikék meccsén, és ez valóban elképesztő eset. Luis Díaz gólját Simon Hooper azért annulálta, mert asszisztense felemelte a zászlóját, de rosszul látta a dolgokat, ez pillanatokkal később a televízió képernyőjén a lassítást látva is egyértelműnek tűnt. A játék azonban meg sem állt, rögtön szabadrúgással jött a Spurs, és hiába vártuk a „vonalazást”. Mint később kiderült, a VAR-szobában ülő két játékvezető az első pillanatban azt hitte, hogy Hooper gólt ítélt, gyorsan megnézték a lassítást és rögön látták, hogy nem is kell vonalazni, így jelezték, hogy a vizsgálat véget ért, helyes a döntés. Amikor pedig tudatosult bennünk, hogy a kolléga valójában lest ítélt, már új játékhelyzet állt elő, nem állíthatták meg a játékot.

Ilyen pillanatnyi elmezavar a VAR-szobában egy játékvezetőnél is fura lenne, egyszerre kettőnél érthetetlen. Nagy szerencse, hogy nem légi forgalmi irányítóként dolgoznak együtt, így csak a Liverpool csapatát sújtotta katasztrófa. Ám Angliában sem mondhatjuk, hogy egyedi esetről van szó, hiszen az előző idény kezdete óta tevékenykedő PGMOL a tizennegyedik esetben volt kénytelen bocsánatot kérni hibás döntéséért; bőven vannak „üzemi balesetek”.

Talán eljön majd az az idő is, amikor a kezdő sípszóra egy drón is a levegőbe emelkedik és „kézi” vonalazás helyett mesterséges intelligencia állapítja meg a másodperc töredéke alatt, hogy les volt-e, vagy sem. De tényleg ezt akarjuk?