Olyat írt ki a minap Jude Bellingham a közösségi oldalára, hogy arra még Toni Kroos is felkapta a fejét. Aki otthon van a fociban, annak nem kell ecsetelnem, hogy ki is az a Jude Bellingham, aki nincs, annak legyen elég annyi, hogy egy húsz­éves angol fiúról van szó, aki üstökösként robbant be a Real Madrid futballcsapatába.

Góljaival és gólpasszaival rövid idő alatt belopta magát a királyi klub drukkereinek a szívébe, most pedig egy olyan bejegyzéssel jelentkezett, hogy ha örökre maradni akar Madridban, akkor alighanem örökre maradhat is. „Ez a klub. Ez a stadion. Ez a csapat. Más!” – így szól a bejegyzés, amire a futballban mindent megnyerő, világbajnok, sokszoros Bajnokok Ligája-győztes Toni Kroos annyit írt: „Ilyen mentalitás húszévesen… Ez egy másik szint!” Jött is az udvarias válasz: „A legjobbtól tanultam!”

Tőle, mármint Bellinghamtól is sokan tanulhatnának a mai fiatalok közül, akik a mobiltelefonok, a tabletek, a Facebook, az Instagram vagy a Tik-Tok „bűvöletében” már nem tudják, hogy mit illik, és mit nem.

Ilyen a világ, nem kell ezen csodálkozni, szokta mondani egy a social mediában otthonosan mozgó ismerősöm. Te egy régimódi férfi vagy, aki más időkben nevelkedett, másképp szocializálódott, teszi hozzá mindig. Nehéz elfogadni…

Ősz végi történet, de erősen beleivódott az emlékezetembe. Éppen a hétfői nyomtatott megyei lapot raktam össze, s közben természetesen – ahogy az általában lenni szokott – a háttérben mentek a tévén az aktuális hétvégi forduló meccsei. Hogy milyen bajnokság volt, és milyen osztály, arra már nem emlékszem, de nem is ez a lényeg. De a jelenetre felkaptam a fejem. Egy Bellinghamhez hasonló korú fiatalnak nem tetszett, hogy edzője lecseréli, s a nemtetszésének nem csak szavakkal adott hangsúlyt. A pályáról lefelé jövet köpött egy nagyot, levette a mezét, bevágta a kispad sarkába, és csapot-papot otthagyva bevonult az öltözőbe.

Azt mondják, a sport sok mindenre megtanít. A csapat lehet a második családod, az edződ lehet a második apád, a társaid lehetnek a legjobb barátaid, a labdarúgás által lehetsz kiforrott férfi, aki majd később minden téren meg tudja állni a helyét az életben.

Jude Bellinghamet megtanította. Pedig még csak alig múlt húszéves. De már most tudja, hogy mit kapott a focitól, mit kapott a Real Madridtól, s hogy mit jelent neki az a klub, amelynek a szerelését vielheti hétről hétre.

Igazi példakép, akitől sokat tanulhatnának a mai fiatalok.

És milyen messze van még Toni Kroostól…