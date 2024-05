Ha az Újpest teljesen összeomlik, akár az is előfordulhat, hogy hagyja magát megelőzni a Kisvárdától, és kiesik. Mondjuk, ha utóbbi ma kikap Felcsúton, ami nem lenne nagy szenzáció, akkor a lilák már nem tudnak úgy összeomlani, hogy a másodosztályban találhassák magukat, különösen ha hazai pályán szereznek legalább egy pontot a Diósgyőr ellen – ezt még érdemes számolgatni. A kívülálló számára ez lehet még érdekes a magyar élvonalban, az, hogy a Paks, a Fehérvár és a Puskás Akadémia közül melyik kettő végez és milyen sorrendben a dobogón, lázas érdeklődést aligha vált ki.

Hangsúlyozom: a kívülállókról van szó, a három csapat híveit nyilván izgatja a kérdés, az átlagos hazai nézőszámokat tekintve ez felfelé kerekítve tízezer ember. A többieknek már nincs miért izgulniuk – természetesen az említett újpestiekre ez nem vonatkozik –, mindenesetre összességében egy nagyon is felejthető bajnokság vége felé közeledünk. A tabellára nézve nem látunk nagy meglepetéseket és csalódásokat, nem is tudom, kit lehetne a bajnoki év felfedezettjeként kiemelni, továbbra sem találni olyan egyéniségeket, akik miatt muszáj lenne megjelenni a lelátókon, nem lehettünk tanúi emlékezetes fordulatoknak.

Ennek ellenére a hivatalos álláspont az, hogy nőtt a színvonal, egyre érdekesebb a bajnokság, ezt hallhattuk Csányi Sándor MLSZ-elnöktől is a szövetség áprilisi közgyűlésén.

Csupán a nézőszám, valamint a fiatal magyarok kevés játékperce kiált orvoslás után.

Persze, attól, hogy valamit sokszor elmondunk, még nem lesz olyan, amilyennek szajkózzuk. Ezt erősítette meg most az egyik legilletékesebb szakember, Marco Rossi egy olasz sportportálnak adott interjújában. Szövetségi kapitányként az ő feladata megtalálni azokat a futballistákat, akikkel a magyar válogatott a lehető legjobban meg tud felelni a kihívásoknak, és kerek-perec kijelentette: az NB I-re nem tud eléggé támaszkodni, hiába lépett előre a nemzetközi ranglistán a magyar élvonal, valódi fejlődés nem történt.

Az a ranglista csalóka, mert a Ferencváros jó kupaszereplése tolja feljebb a magyar labdarúgást, a többi klub enyhén szólva is felejtős európai léptékkel mérve. Ezt mutatja az élvonal tabellája is, ha a Fradi kicsit odafigyel, akkor húz el a mezőnytől, amikor akar. Marco Rossi kimondta azt, amit mindannyian látunk: hiába a sok erőfeszítés, a rengeteg pénz, az akadémiák sora, a számtalan hangzatos nyilatkozat, a bajnokságunk nem sokat ér. Bármit is hazudunk saját magunknak.