Történelmet írtak a görögök. Az Olimpiakosz Pireusz futballcsapata először nyert nemzetközi kupát, miután az Európa-konferencialiga döntőjében legyőzte az olasz Fiorentinát. Azt a Fiorentinát, amelynek keretét háromszor értékesebbnek tartották, és sokan előre odaadták a kupát a liláknak. A drámai – legyünk stílszerűek, ha már görögöknél tartunk – csata végül a hosszabbítás 116. percében a görögök javára dőlt el, a marokkói Ajub el-Kabi gólja trónra ültette a kikötőváros csapatát.

Nagyot meneteltek a görögök, akik az izraeli Maccabi Tel-Aviv, a török Fenerbahce és az angol Aston Villa (a végső győzelemre is esélyesnek tartott birminghamiaknak a két meccsen hat gólt lőttek) testén át jutottak be a döntőbe. No meg a Ferencvárosén, amelyet direkt hagytunk a felsorolás legvégére. Máig itt van a focirajongók szeme előtt a párharc, amelyet két 1–0-ás sikerrel abszolváltak a pireusziak.

Akkor minden fradista bosszankodott, hogy mekkora ziccert is hagyott ki a magyar rekordbajnok, s hogy ennél könnyebb ellenfelet nem is kaphattak volna. Hogy itt volt a nagy esély, amit elszalasztottak, megannyi kritika zúdult a zöld-fehérekre, akik a nagyon nagy többség véleménye szerint nem tudták felvenni a versenyt a görögökkel. Kapott bőven hideget-meleget az edző, az azóta távozott Dejan Stankovic is. Persze akadtak olyanok is, akik semmit sem cifrázva tényszerűen leírták, hogy nincs ok a csüggedésre, mert ez a görög gárda egyszerűen jobb, mint a Fradi, ez a görög gárda egy nagyon jól összerakott csapat, ez a görög gárda tele van kiváló futballistákkal – az élet most igazolta, hogy nekik volt igazuk.

Ez az Olimpiakosz tényleg egy nagyon jól összerakott csapat, amelyen nagyon nehéz fogást találni.

José Luis Mendilibar csodát tett vele, ő lett az új görög hős, az új Otto Rehhagel, aki 2004-ben Európa-bajnoki címet szerzett a görög válogatottal. Már most arról írnak, hogy szobrot kap Pireuszban – ha azt nézzük, hogy történelmet írt, talán nem is olyan nagy túlzás ez. A 63 éves spanyol szakember korábban csak saját hazájában dolgozott, igaz, ott az Athletic Bilbao, az Osasuna, az Alavés, a Levante és a Sevilla kispadján is ült – utóbbival éppen Budapesten nyerte meg az Európa-ligát. Most erre duplázott rá egy Európa-konferencialigabeli elsőséggel. A görög csapat végső győzelme üzenetértékű. Az idézőjeles kiscsapatok felé. A Ferencváros felé.