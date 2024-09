Azzal, hogy kilencgólos hátrány után az utolsó percekben esélye mutatkozott a pontszerzésre az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának a Bajnokok Ligája-címvédő Barcelona otthonában, megmutatta karakterét a Tisza-parti együttes. Ezt hangsúlyozta a meccs után mindenki, legyen játékos, edző, vagy éppen mi, sportújságírók.

Sokkal jobban nézett ki így a meccsképe, hogy először nagy hátrány, majd felzárkózás, mintha szoros első félidő után jött volna a pocsék folytatás. Már most, szeptember derekán látszik a szegedi csapaton az új vezetőedző kézlenyomata, ahogyan az is, hogy ez még nem teljes változás, messze van még a csúcsteljesítmény. Az viszont mindenképpen dicséretes és óriási öröm, hogy Michael Apelgren érkezésével visszatért Bodó azon formája, amely miatt a 2018-as megnyert bajnoki döntő után elkezdtek rajongani a magyar válogatott játékos iránt. Vagy ott van Mikler, akinek a szerencseszáma is lehetne akár a 44-es – tavaly ez még Bombac mezszáma volt –, hiszen az eddigi két BL-meccsen csereként beállva a második félidőre egyaránt 44 százalékos védési hatékonyságot mutatott be. Ez a Magdeburg ellen egy csodálatos győzelmet eredményezett, a Barca ellen pedig egy majdnem csodával felérő pontszerzést.

Apelgren és segítője, a szegedi legenda Jonas Källman a modern kézilabda meghonosítását ígérték. Alakul, de még nem tökéletes, a markáns változás pozitív irányba viszont megkérdőjelezhetetlen. A Magdeburg-meccs előtti utolsó edzést a lelátóról láttam, mennyire megváltozott a munka a csapat körül. Megreformálták a tréningeket, de a pozitív életszemlélet sem hiányozhat ezekről. Bár a barcelonai csodát elnapolták, a bajnoki érmeket és a trófeákat viszont késő tavasszal, kora nyáron osztják majd, így jobb, ha az igazi csodát oda tartogatják a szegediek. Addig viszont ahogy a klub szlogenje is tartja: Mindig csak előre!