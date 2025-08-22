augusztus 22., péntek

Biztató visszatérés: Fucsovics Mártonnak összejött a mesterhármas

A harminchárom éves teniszező idén egyszer már volt a magyar válogatott hőse.

Koczó Dávid
Fucsovics Márton (magyar) az amerikai Ben Shelton ellen a wimbledoni bajnokság hatodik napján, a londoni All England Lawn Tennis and Croquet Clubban, 2025. július 5-én

Forrás: AFP

Fotó: Yomiuri Shimbun

Fucsovics Márton későn kezdte meg az amerikai kemény pályás idényt, az egyik legjobb indoka volt rá: megházasodott. A magyar teniszező idén két Grand Slam-tornán is csak a selejtezőben kapott helyet, a US Open előtt viszont nem kellett a kvalifikáció miatt aggódnia, újra stabil a helye a top 100-ban a világranglistán, azaz alanyi jogon a főtáblán indulhat New Yorkban. A selejtező hetén Fucsovics Winston-Salemben ragadott ütőt, s nem látszik meg rajta, hogy az amerikai torna előtt legutóbb fél éve játszott kemény pályás versenyen: a második kiemelt Tallon Griekspoor, majd a korábbi wimbledoni elődöntős Roberto Bautista Agut legyőzésével bejutott a negyeddöntőbe.

Fucsovics Márton negyeddöntőbe jutott a winston-salemi ATP-tornán, ezzel idén mindhárom borításon volt már hasonló menetelése.
Forrás: AFP

Fucsovics e heti szereplésével különleges triplát tett teljessé: idén korábban már salakon (Bukarest) és füvön (Stuttgart) is játszhatott negyeddöntőt ATP-tornán, s most a hiányzó kemény borítást is kipipálhatja. Ha elsőre nem tűnik figyelemre méltónak a mesterhármas, tegyük hozzá, hogy Fucsovics, aki járt Grand Slam-negyeddöntőben és a top 40-ben is pályafutása során, mindössze másodszor tudta elérni ezt a triplát egy éven belül. A teniszező első hasonló mesterhármasa 2019-ben született meg, akkor három kemény pályás negyeddöntő mellé jutott egy-egy hasonló menetelés salakos és füves ATP-versenyen.

Fucsovicsot a tavalyi, gyengébben sikerült idény után sokan leírták, ám a harminchárom éves magyar teniszező idén többször is bizonyította, hogy ezt korai volt megtenni. A Kanada elleni bravúros Davis-kupa-diadalnak ő volt a hőse, mindkét egyes meccsét megnyerte. Wimbledonban bejutott a harmadik fordulóba, s a sokoldalúságát mutató mesterhármas is szép eredmény. Anélkül, hogy a világranglistán továbbra is egyetlen magyarként Fucsovics előtt álló Marozsán Fábiánt bántani akarnánk, jegyezzük meg: ő például teljes karrierje során nem játszhatott még negyeddöntőt füves borításon.

A mostani menetelés önbizalmat adhat Fucsovicsnak a US Open előtt, persze garantált New York-i menetelésre kár lenne következtetni a winston-salemi szereplésből. A Grand Slam-torna sorsolásán nagyon sok múlik, ebből Fucsovics tavaly rendre rosszul jött ki, s ha most is „belehúz”, az alapjaiban határozza meg a lehetőségeit. Ugyanakkor a most elért mesterhármasára már biztosan büszke lehet az évből, s ha már a Davis-kupa szóba került: az e heti teljesítménye alapján bizakodhatunk benne, hogy szeptemberben, Ausztria ellen is erős Fucsovics segíti majd a magyar válogatottat. Az a negyeddöntő még nagyobb, történelmi jelentőségű lenne.

