Olykor a tehetség és a munka sem elég

RB Leipzig, FSV Frankfurt, Bröndby, Dunaszerdahely – ezek a klubok következtek sorban, majd két éve hazajött a Fehérvár FC-hez, és ebben a tizenegy évet átölelő időszakban összesen 207 bajnoki meccsen jutott szóhoz – Lipcsében nehéz volt bekerülni, de a gyakori sérülések is akadályozták a kibontakozását, és három Európa-bajnokságról is lemaradt ezek miatt. Az előző évtized végén futott a szekere a DAC-ban, a klub legnagyobb sztárja lett, Marco Rossi folyamatosan számított rá a válogatottban, úgy tűnt, végre a képességeihez méltóan alakul a karrierje, amikor eljött 2021. március 21-e, az Andorra elleni vb-selejtező idegenben, és Kalmár Zsoltnak az első félidő derekán egy felugrást követő földet érésnél elszakadt a bal térdében a külső térdszalag – tizenhat hónapot kellett kihagynia.

Két éve is megsérült, a legutóbb pedig az idén tavasszal műtötték meg, még mindig nem egészséges. A magyar futball történetében az ő esete sajnos nem páratlan. Orth György, majd Albert Flórián pályafutását is megtörte egy-egy súlyos sérülés, a közelmúltból pedig eszünkbe juthat Buzsáky Ákos, aki a Premier League-ben állt ígéretes karrier előtt, de a térde többször tartotta távol a pályától, mint engedte játszani.

Ki mit ér el a futballban, kiszámíthatatlan. Nem mindig elég a tehetség, az odaadás, az alázat és a sok munka, a szerencse sem figyelmen kívül hagyható faktor.

Kalmár Zsoltnak 30 évesen nem az NB III-ban lenne a helye, ám a sors ennyit engedett. Kár.