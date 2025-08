Kós Hubert, a 47-es láb, a rosszullét és a tanulság

Csak egy láb lógott be az ajtó mögül. Egy óriási láb: 47-es. Ezt persze nem ott helyben, szemre állapította meg az ember ilyen pontosan, egyszerűen csak tudta, hogy kihez tartozott. És az, akihez tartozott, annak bizony 47-es lába van, mert amikor még csak egy ígéretes tehetség volt, azért is írtak róla, mert a lába ugyanakkora, mint Michael Phelpsé. 47-es. Ilyen a világ, akkora a zaj, hogy nem elég egyszerűen jónak lenni valamiben, kell valami extra is, hogy megragadja a figyelmet. Mondjuk egy extra lábméret, ami pont akkora, mint a világ valaha volt legjobb úszójáé.

Kós Hubert a 200 méteres férfi hátúszás győztese aranyérmével a szingapúri vizes világbajnokságon a World Aquatics Arénában 2025. augusztus 2-án

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Szóval Kós Hubert lába belógott, de mást nem lehetett látni. Aztán nem jelent meg az interjúzónában nyilatkozni, pedig kellett volna neki. Egy világbajnokságon nem sok minden maradhat titokban, hamar kiderült, hogy rosszul lett a döntő után, a lábát pedig azért lehetett látni az ajtóból, mert ott feküdt mögötte, de arra már nem volt ereje, hogy belépjen rajta, és elmondja az újságíróknak, mi történt vele.

Mindez nem a múlt héten történt Szingapúrban, amikor Kós Hubert a magyar úszóválogatott legjobbjaként arany- és bronzérmet szerzett, amivel a világbajnokság legnagyobb sztárjai közé került. Az a láb, az a rosszullét és a vele járó kudarc a 2022-es a budapesti vb (rossz) emléke.