1 órája

A rutin és a tapasztalat még mindig kapós a modern fociban

A 39 éves Dzeko, a 40 éves Modric és a 34 éves De Bruyne újra bizonyítani akarják, hogy a tapasztalat olykor aranyat ér.

Perje Sándor
Marco Rossi szerint nem szabad alábecsülni a tolnai csapatot

Forrás: MTI

Fotó: Illyés Tibor

A magyar válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossi érdekes nyilatkozatot adott az olasz Fiorentina nem hivatalos szurkolói rádiójának, a FirenzeViolának. Mint ismert, a Paksi FC az ukrán Polisszja Zsitomirral játszik ma este a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában, s továbbjutása esetén a Fiorentina ellen harcolhatja ki a főtáblára kerülést.

BÖDE Dániel
Böde Dániel, a Paks (k) játékosa a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában játszott Paksi FC - CFR Cluj mérkőzésen Pakson, a Fehérvári úti stadionban 2025. július 10-én
Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás:  MTI

Rossi szerint a mai modern foci a fizikumról és a sebességről szól, de az erősebb bajnokságból érkező firenzei együttesnek mégsem szabad alábecsülnie a tolnai csapatot. Ha összejön a párosítás, akkor Bognár György vezette paksiak lesznek a fittebbek, hiszen addigra már jó ideje fog tartani a magyar bajnokság. 

Rossi kiemelte az előző idény gólkirályát, a lassan 39 éves Böde Dánielt, aki még mindig képes lehet egy meccs hajrájában a kapuba találni.

A döntő pillanatokban a rutin aranyat ér, s ki más tudná ezt jobban, mint egy olasz klubcsapat. Talán ezért sem meglepő, hogy a firenzeiek egyéves szerződést írtak alá a 39 éves Edin Dzekóval, aki a legutóbbi szezonjában a Fenerbahçében 21 gólt szerzett 36 mérkőzésen, és a Török Szuperligában második legjobb góllövő lett az argentin Mauro Icardi mögött.

A bosnyák támadó volt már gólkirály a Bundesligában és a Serie A-ban is, a mérhetetlen rutin és tapasztalat ellensúlyozza a fizikai hiányosságait, elég csak egyszer szabadon hagyni a kapu előtt.

A gólszerzési esélyeket a pálya más részéről is ki lehet alakítani. Minden idők egyik legjobb középpályása, az Aranylabdás Luka Modric négy spanyol bajnoki cím mellett hat BL-t nyert a Real Madriddal. A szeptemberben már a 40. életévét betöltő zseni ősztől a szebb napokat látott AC Milanban mutatja be páratlan játékszervezői képességeit.

Modric már az első edzésén is túl van a vörös-feketéknél, és úgy tűnt, hogy jól megérti magát a milánóiak sztárjátékosával, az olykor hullámzó teljesítményű, de kiismerhetetlenül cselező és konstans gólveszélyt jelentő Rafael Leaóval. A portugál szélső szinte alig várja, hogy Modric tért ölelő átadásai megtalálják őt a széleken, bár ehhez a kockázatkerüléséről ismert vezetőedzőnek, Massimiliano Allegrinek is lesz egy-két szava. A belgák ásza, a 34 éves Kevin de Bruyne, a Manchester City után pedig immár a Napoli középpályáján villoghat.

Bár sebességben már egyikük sem veszi fel a versenyt az ifjabbakkal, az érett játékukkal még mindig ki tudják hozni a legtöbbet a csapattársakból, s talán még az is a malmukra hajtja a vizet, ha lebecsülik őket.

 


 

