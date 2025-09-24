szeptember 24., szerda

Halász Bence egy kibökött mondatában benne van minden fájdalma

Jó néhány olimpiára tervezhetünk előre úgy, hogy kalapácsvetésben folytatjuk a magyar hagyományokat.

Halász Bence egy kibökött mondatában benne van minden fájdalma

Halász Bence a férfi kalapácsvetés döntőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 16-án

Forrás: MTI

Fotó: Czeglédi Zsolt

Nem tette nagyon magasra a lécet a Magyar Atlétikai Szövetség vezetése a vasárnap véget ért tokiói szabadtéri világbajnokság előtt, amikor célként egy érem és még egy döntős helyezés elérését irányozta elő. Ezt három kalapácsvetőnk együttesen még túl is teljesítette, hiszen mindhárman bejutottak a 12-es döntőbe, ahol aztán Halász Bence bronzéremmel zárt, míg Szabados Ármin 8., Rába Dániel 11. lett. Ám lássuk be, a vb éremtáblája nem mutat jól számunkra, hiszen Magyarország csupán a 41. helyet foglalja el. S éppen Halász bronza miatt lehetünk bánatosak, mert bizony úgy vártuk a tokiói seregszemlét, hogy a szabadtéri vb-k 1983 óta íródó történelmében végre meglehet az első aranyunk.

HALÁSZ Bence
A bronzérmes Halász Bence a férfi kalapácsvetők éremátadóján a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 17-én
Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Olimpiai ezüstérmesünk 83,18 méteres, az augusztusi Gyulai Memorialon elért egyéni csúcsával vezette a világranglistát, és a japán fővárosban is emberesen elhajította a kalapácsot, 82,69-ig – azonban ketten is túldobták. Az olimpiai bajnok és vb-címvédő, 23 éves kanadai Ethan Katzberg 84,70 méterrel nyert, erre senkinek sem lehetett válasza, és még a német Merlin Hummel (82,77) is befurakodott a mi fiunk elé. Viszonyításképpen: a két évvel ezelőtti budapesti vb-t Katzberg 81,25-tel nyerte meg, Halász akkor 80,82-vel lett harmadik.

„Úgy érzem, méltón képviseltem az országot, azzal pedig nagyon nehéz mit kezdeni, hogy egy ilyen eredmény erre elég...” – bökte ki most a 28 éves Halász, és ebben benne volt minden fájdalma.

Szabados Ármin ellenben nagyon boldogan utazhatott haza, az U20-as Európa-bajnok élete első felnőtt világversenyén a 77,15 méterrel elért nyolcadik helyével 19 évesen berobbant az elitbe. S nem mellékesen személyében egy laza, jó dumájú srácot ismerhettünk meg. Aki mosolyogva mondta a döntő után, hogy este biztos nem társasjátékozással ereszti ki a gőzt. Azt pedig, hogy fizikálisan még milyen nagy a lemaradása a többiekhez képest, így írta le: „Fajdeknak (a lengyelek ötszörös világbajnoka – a szerk.) akkora a keze, mint az én lábam. Kicsi vagyok hozzájuk képest. A gyorsaságom megvan, a technikám is jó, de erő kell még hozzá.” A Gyulai Memorialon bevallása szerint még nem vették komolyan a nagyok, de ez már a múlt, és még Katzberg is respektálja, hogy ilyen fiatalon ilyen jó. A kanadai 19 évesen még 70 méterig sem tudta eldobni a kalapácsot.

A Tokióban történtek alapján jó eséllyel jó néhány olimpiára tervezhetünk előre úgy atlétikában, hogy kalapácsvetésben folytatjuk a magyar hagyományokat, komoly tényezőként kell számolni velünk. Fájdalom, hogy úgy néz ki, csak kalapácsvetésben.

 

