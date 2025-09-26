Szoboszlai jövőre jelölt lehet az Aranylabdára?

Örök vita övezi az Aranylabda-díjátadókat. Idén a Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győzelmében kulcsszerepet játszó Ousmane Dembélé lett a díjazott, akinek egyszer már majdnem megfeneklett a pályafutása Barcelonában. Komoly problémák voltak a hozzáállásával is, megesett, hogy éjjel kettőig videojátékozott, majd amikor reggel nem bírt felkelni az edzésre, azt hazudta, hogy lebetegedett...

Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (k) a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában játszott Liverpool-Atlético Madrid mérkőzésen a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. szeptember 17-én

Fotó: Jon Super / Forrás: MTI/AP

A francia támadó Párizsban felépítette magát, és véghez vitte azt, ami Neymarnak és Lionel Messinek sem sikerült a PSG-vel, megnyerte a BL-t, ez a sztori pedig elég erős volt ahhoz, hogy megkapja az Aranylabdát. Merthogy ez a díj nem csupán a teljesítményről szól, kell hozzá egy jól eladható történet is. Dembélé valószínűleg nem jobb játékos, mint a másik nagy esélyesnek tartott barcelonai Lamine Yamal, de a sztorija most elég erős volt az Aranylabdához.

Gondoljunk bármit is erről a díjról, kétségbe vonhatjuk az értékét vagy a szakmaiságát, attól még ez a futballvilág legnagyobb elismerése. Az, ami ellen a Real Madrid sértődésében hajlandó volt bojkottot hirdetni, mert tavaly nem Vinícius Júnior, hanem Rodri lett a győztes. Ennél jobban semmi sem mutatja a díj jelentőségét.

Ezen ponton lehet elgondolkodtató nekünk, hogy Albert Flórián, az egyetlen magyar aranylabdás 1967-es sikere után mikor lesz újra valaki, akinek a neve egyáltalán felvetődik a díj kapcsán. Momentán a tizenötödik helyen végzett Gyökeres Viktor, a svéd válogatott magyar származású csatára, de az Arsenal sztárjának eredményét aligha érezhetjük őszintén a magunkénak.

Ugyanakkor minden esély megvan arra, hogy hamarosan újra felkerülhet egy valóban magyar név az Aranylabda-jelöltek listájára. Természetesen Szoboszlai Dominikről van szó, akivel kapcsolatban ez a várakozás már tényleg nem túlzás. Idén három Liverpool-játékos is a legjobb harmincban végzett, Virgil van Dijk a 28, Alexis Mac Allister a 22., Mohamed Szalah a 4. helyen zárta a szavazást.

Szoboszlai úgy kezdte a mostani idényt, hogy a Liverpool vezére lett, jelen pillanatban nagyobb hatása van a csapat eredményességére, mint Mac Allisternek. Ha így folytatja, jövőre akár érte is izgulhatunk majd az Aranylabda díjátadóján. Arról nem is beszélve, hogy a Liverpool a BL-győzelem egyik nagy esélyese. S ne feledjük, a következő döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik.

Ha Szoboszlai magyar földön vezetné BL-sikerre a Liverpoolt, az is egy elég erős sztori lenne, de ami a legfontosabb, hogy nem elképzelhetetlen.