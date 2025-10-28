Két fronton még nem megy

Miután a Ferencváros múlt csütörtökön 3-2-re győzött Salzburgban a labdarúgó Európa-liga harmadik fordulójában, azon tűnődtem, mikor nyert a Fradi legutóbb osztrák csapat elleni párharcot. 1993-ban nem, hiszen Innsbruckban, a KEK első körében a házigazda 3-0-ra intézte el a zöld-fehéreket, ezzel a visszavágó tulajdonképpen jelentőségét veszítette. Mellékesen, a tiroliak az Üllői úton is felülkerekedtek 2-1-re. 1989 őszén, ugyancsak a KEK-ben, szintén nem, az Admira Wacker soványka, 1-0-s előnnyel érkezett Szegedre – a pályabetiltás ide száműzte az FTC-t –, ahol ismét 1-0-ra nyert. Ekkor felrémlett bennem: lehet, hogy az 1937-es KK-elődöntőben, az Austria Wien feletti 7:5-ös (1:4 Bécsben, 6:1 itthon) volt a mindmáig utolsó diadal? Mint kiderült, igen. Az Intertotó Kupában, 1986 nyarán, a Sturm Graz elleni, gyakorlatilag tét nélküli, felkészülési meccsen aratott 5-1-et kivéve csak a vereségek sorjáztak.

Úgyhogy éppen itt volt az ideje egy sikernek. Igaz, nem oda-visszavágós párharcban született meg, de ennek nem a Fradi az oka, hanem az Európa-liga megreformált lebonyolítása. A 36 csapatos, nyolc fordulós „bajnokság”, amelyben három játéknap elteltével, hét pontjával, jelenleg hetedik a Ferencváros. Ha a következő alkalommal, a Groupama Arénában a bolgár Ludogorecet is legyűrné, máris tíz pontja lenne, és az erősen valószínű továbbjutást jelentene.

A salzburgi 3-2 önmagában is komoly fegyvertény, hát még az előzményeket tekintve: a szurkolók különvonatának visszafordítását a határról, az erről a csapathoz eljutó híreket, az első félidő 1-0-s hátrányát és Varga Barna kihagyott tizenegyesét. Innen kiegyenesedni nem mindennapi bravúr.

Már „csak” a magyar bajnoksággal kellene kezdeni valamit. Hiszen vasárnap az addigi sereghajtó Zalaegerszeg nyert 2-1-re az Üllői úton, így az FTC tíz mérkőzésből négy győzelmet számlál, hazai pályán pedig ötből egy az arány. A szokásos klisével élve, ha a kétfrontos „harc” sok lenne, annak logikus következménye, ha a Salzburgtól kap ki a gárda, nem a Zetétől.

Robbie Keane vezetőedző is így gondolhatja, mert szokatlan éllel nyilatkozott a vereség után: „Nem akarok olyan csapatot, amely csak Európában hajlandó hajtani, a bajnokságban pedig nem. Akkor keresek inkább olyan labdarúgókat a helyükre, akik minden meccsen odateszik magukat.”