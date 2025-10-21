október 21., kedd

A Kenderesi-ügyben mindenki vesztes

Címkék#HUNADO#Kenderesi Tamás#olimpia

Rió bronzérmes úszójának már nincs több jogorvoslati lehetősége, az eltiltása jogerős lett.

Pajor-Gyulai László
A Kenderesi-ügyben mindenki vesztes

Forrás: MW

Kenderesi Tamás egy ország szívébe lopta be magát 2016-ban, amikor a riói olimpián bronzérmet nyert 200 méter pillangóúszásban, és ezt találta mondani: „Nagyon elfáradtam, rám férne egy pár sajtburesz!” A mosolygós, akkor még csak 19 éves fiatalember népszerűsége az egekbe szökött, és okkal hihettük, hogy egy ragyogó pályafutás kezdetének a tanúi vagyunk.

Most azonban a csúfos véget láthatjuk, évek óta elhúzódóan. Az ügyének lett volna bármi is a lezárása, az ő karrierjének már az eljárás elindításának a pillanatában lőttek, ezért volt képtelenség győztesen kijönni belőle – ráadásul most már hivatalosan és jogerősen veszített is. A Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság nem helyezte hatályon kívül Kenderesi Tamás elmarasztalását, így a doppingvádakat kitartóan tagadó olimpiai érmes magyar úszó számára elfogytak a jogorvoslati lehetőségek.

Kereken három évvel ezelőtt, 2022 októberében kapott értesítést arról, hogy atipikusnak minősített biológiai útlevele alapján doppingeljárás alá vonták, és később el is tiltották a versenyzéstől. Azóta húzódott a doppingügy, amely során Kenderesi a legvégsőkig elment, hogy bizonyítsa az ártatlanságát, de hiába, a négyéves eltiltása jogerőre emelkedett. Ezzel a bíróság is minden egyes pontban és mindenben a Magyar Antidopping Csoportnak (HUNADO) adott igazat, és ez az első, így precedensértékű biológiai útlevél pozitív eset Magyarországon, amelyben a sportoló biológiai útlevelének hematológiai paramétereiben kimutatott eltérések szolgáltak bizonyítékként.

Azt pedig egyelőre nem tudni pontosan, hogy a felperes Kenderesi Tamás és az alperes HUNADO mekkora összeget kényszerült a CAS, illetve a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság, továbbá az ügyben közreműködő ügyvédek és a szakértők tiszteletdíjára kifizetni, mindenesetre vesztesként a sportolónak nyilván tetemes összegű kötelezettséggel kell szembenéznie. Számára ez is fájdalmas veszteség lehet, ám az a tény, hogy nem úszhatta ki magából azt, ami benne rejtezett, érmekről kellett lemondani, bizonyára túltesz a közvetlen zsebbevágó fájdalmon.

Az eltiltás formalitás, az anyagi mellett erkölcsi mélyütés is, az ügy már régen kettétörte a pályafutását. A pécsi úszó a legutóbb a 2022-es budapesti világbajnokságon indult, amelyen 200 pillangón hatodik lett, utána a római Eb-t vállsérülésre hivatkozva kihagyta, és azóta lehetősége sem volt versenyezni. A tanulságokat a szakma minden bizonnyal levonja majd, de ettől a tény még tény marad: a magyar sport egészét érte óriási veszteség.

 

