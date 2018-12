10 éve nem volt ennyi résztvevő: nemzetközi kutyavizsgát rendeztek Forráskúton - galéria

A Magyarországi Német Juhászkutya Klub 1987-ben azzal a céllal jött léte, hogy hazánkban is megteremtse a kutyafajta tenyésztésének és tartásának anyaországi feltételeit. Ennek érdekében évente rendeznek versenyeket Magyarország számos pontján – ahogyan péntektől vasárnapig Forráskúton is. Itt a klub szegedi szervezete SV Munkavizsgát és Körungot, vagyis tenyésztési vizsgát rendezett.– Fontosnak tartjuk, hogy a Dél-Alföldön is lehetőséget teremtsünk a német juhász kutyafajtával kapcsolatos tevékenységeknek egy szigorú követelményrendszerben. Jelenleg 22 taggal dolgozunk ezen, hiszen jelentős igény mutatkozik rá. Ezt mutatja a hétvégi verseny is, amelyre Szerbiából és Romániából is neveztek kutyákat. Összesen 61 tenyésztett eb mérte össze állóképességét, küllemét, tartását, mentális állapotát, engedelmességét gazdáik kíséretében. Az utóbbi tíz évben egyik hazai vizsgán sem volt annyi érdeklődő, mint itt és most. A forráskúti önkormányzat teljes mértékben partnerünk volt elképzeléseink megvalósításában, így a helyi sportpálya adott otthont a rendezvénynek, de bízunk benne, hogy a következő években a szegedi pályákra is bebocsátást nyerünk. Így még több embert érhetünk el. A kutyázás Magyarországon még gyerekcipőben jár Németországhoz képest: ott családtag a kutya, míg nálunk az indulatok levezetőjének tekintik. Ritka a felelős állattartás. Szeretnénk bemutatni mindenkinek, hogy a német juhászkutya egy sokrétűen használható fajta: amellett, hogy kiváló házőrző, jól teljesít a sportokban és a tenyészkiállításokon, nagyon engedelmes és tanítható – magyarázta Gilice Dániel, a szervezet elnöke.A nívós vizsgát az osztrák tenyésztési főfelügyelő, Edgar Pertl bírálta. Lapunknak elmondta, szeret Magyarországra utazni, sok versenyen járt már itt. Hozzátette, nehéz dolga volt a három nap alatt, ugyanis erős volt a mezőny, látszik, hogy a gazdák és társaik sokat gyakoroltak, kiválóan felkészültek.Megtudtuk, a szegediek azon dolgoznak, hogy minél több, német juhászkutyával kapcsolatos programnak adjon otthont Csongrád megye. Szegeden pedig kimondottan erre a fajtára specializálódott kutyaiskola-rendszert szeretnének kialakítani.