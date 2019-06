115 millióból épít kápolnát az egyházmegye Szőregen

A tervek már Rózsavölgyi József kezében, aki a Rózsakápolna nevet javasolta az egyházi intézménynek. Fotó: Török János

Ahogyan arról korábban már írtunk, a jogi bizottság, majd később a közgyűlés is jóváhagyta azt a fejlesztést, melyet a Szeged–Csanádi Egyházmegye Szőregen, a katolikus temetőben valósít meg. A Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatása céljából a kormány számos fejlesztést támogat hazánkban, ennek keretében épülhet meg 115 millió forint kormányzati forrásból a Makovecz-kápolna a szőregi temetőben. A teljes bruttó beruházási keretösszegből a kivitelezésre nagyjából 90 millió fordítható, a fennmaradó rész pedig a közbeszerzés lebonyolítására, a műszaki ellenőrzésre és a tervezésre fordítható.A tervezett egyházi épület kezdeményezője B. Nagy László országgyűlési képviselő, Rózsavölgyi József szegedi önkormányzati képviselő és Miklós Péter történész volt még 2010-ben, azóta várták, hogy pozitív döntés szülessen a tervről, amelyet a városrész településrendezési programja is tartalmaz.Rózsavölgyi József azt mondta, kilenc év után végre beérni látszik munkájuk gyümölcse, amelyhez a terveket még maga Makovecz Imre, a magyar organikus építészet megteremtője és legjelentősebb mestere készített el, és 2010-ben ő maga is itt járt a megbeszélésen. A képviselőtől megtudtuk, az épület fő motívuma nem más, mint Szőreg legjellegzetesebb virága, a rózsa lesz. A kápolnában három szobor is helyet kap, míg az épület körül urnák elhelyezésére is lesz lehetőség, ami Rózsavölgyi szerint mégiscsak méltóbb temetkezési lehetőség, mintha egy falba kellene betenni a hamvakat tartalmazó urnákat.A tervezést a Makona Kft. végzi, a cég vezető tervezőjétől megtudtuk, előreláthatólag körülbelül egy év múlva történhet meg az első kapavágás, viszont azt már most látni, hogy a támogatás csupán a kápolna megépítésére lesz elegendő, a teljes kivitelezéshez további forrásra lesz szükség, figyelembe véve, hogy az építőiparban évente 20–30 százalékos árnövekedés várható. Őszig a szabályozási terv módosítását hajtják végre, utána kezdődhet meg az építési engedélyek kérése, majd több hónapos átfutási időt követően legkésőbb 2020 elejére meg lesznek a kiviteli tervek, majd kiírják a közbeszerzést, ami 2-3 hónapot vesz igénybe annak függvényében, hogy hány körben kell meghirdetni a pályázatot. Ezek után indulhat meg csak a kivitelezés.