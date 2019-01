121 millióból újulhat meg az újszegedi víztorony környéke

A városüzemeltetési bizottság csütörtöki ülésén egyhangúlag megszavazta, az előző évi költségvetésből 121 millió 861 ezer forintot különítenek el az újszegedi, Töltés utcai víztorony környéke rekonstrukciójának első ütemére.



Amennyiben a közgyűlés is jóváhagyja soron következő ülésén, a parkosítás keretében fákat, cserjéket és évelő növényeket telepítenek a térre, a meglévő rózsákat és levendulákat pedig új helyre ültetik, valamint a gyepet is megújítják. Akadálymentesítés keretében taktilis sáv épül, a Bal fasor és a Töltés utca közötti részen streetballpályát alakítanak ki, a Holt-Maros nyomában pedig egy fa játszóhajó köt majd ki. A park is komfortosabbá válik ivókúttal, kerékpártámaszokkal, padokkal, ülőkékkel és asztalokkal, de a kényelmet szolgálja majd egy heverésződomb is. A tér megvilágítására öt kandelábert építenek ki.



A fejlesztés a Fontos Stúdió tervei alapján készül majd el idén.



(leadképünk archív felvétel, fotó: Frank Yvette)