12 ezer 2000-ben született fiatal kaphat ingyenes InterRail-bérletet

A jelentkezőket a brüsszeli testület rangsorolja, a nyerteseknek 2019. április 15. és október 31. között nyílik lehetőségük a legfeljebb 30 napos utazásra. A fiatalok egyedül vagy többedmagukkal is mehetnek, alapban vasúton, különleges esetekben azonban olyan alternatív közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, mint a busz vagy a komp – nagy ritkán pedig a repülés sem kizárt.– Nagyszerű, hogy ennyi fiatal él ezzel a lehetőséggel, hogy felfedezze Európa kultúráját, megismerje a kontinens sokszínűségét, s új barátokat szerezzen – közölte Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért és ifjúságért is felelős uniós biztos. Hangsúlyozta, a sikeres első forduló megmutatta, hogy az utazásokon a fiatalok önbizalmat szerezhetnek, képességeiket és nyelvtudásukat fejleszthetik.Ujhelyi István európai parlamenti képviselő, az eredeti kezdeményezést elsőként felkaroló politikus hangsúlyozta, a program nem pusztán „ingyenvonatozásról" szól, hanem a fiatalság lehetőségeinek kinyitásáról, az integráció mélyítéséről, a kultúrák közötti jobb kommunikációról. – A program mentoraként azt tartom elsődlegesnek, hogy olyan fiataloknak adjon eszközt, akiknek egyébként nincs lehetőségük saját erőből megismerni más európai országokat – mondta.Megtudtuk, hétszeres volt a túljelentkezés a program idei első kiírásában, a magyar fiatalok számára biztosított több száz helyre is jóval többen jelentkeztek. Pályázni aoldalon lehet.