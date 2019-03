130 millióból újult meg az algyői orvosi rendelő

Az egészség megóvására is ügyeltek az energetikai fejlesztés során: kőzetgyapottal szigeteltek és fa nyílászárókat szereltek be. Fotó: Kuklis István

Szerdán ünnepélyes keretek közt vehették birtokba a település lakói a 21. századi elvárásoknak megfelelő komplexumot, amelynek fejlesztéséhez 85 millió forint európai uniós támogatást nyert a nagyközség a TOP keretében, a fennmaradó részt az önkormányzat biztosította.A szalagátvágás előtt Molnár Áron polgármester kiemelte, nem volt egyszerű feladat, hiszen amikor 2016-ban benyújtották a kérelmet, akkor kedvezőbbek voltak az építőipari árak, és kivitelezőt is jobban lehetett találni, azonban mire az energetikai beruházás megkezdődhetett, jelentősen megnőttek az árak, és céget is alig találtak. Hozzátette, arra törekedtek, hogy az egészségügyi épület ne csak a szolgáltatásaival, hanem az építőelemeivel is a jobb egészséghez járuljon hozzá, ezért például fa nyílászárókat szereltek be, kőzetgyapottal szigeteltek, és egy szellőztetőrendszert is kiépítettek. Az eseményen jelen volt Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke is, aki eredményesnek értékelte azt az összefogást és együttműködést, ami a megyei és az algyői önkormányzat között létrejött. Továbbá példaértékűnek nevezte azt az elképzelést, hogy egy település képes volt arra, hogy energetikát fejlesszen és közben figyeljen az egészségre is. Rámutatott, 2020 után a Magyar Falu program biztosít lehetőséget a fejlődésre, jelenleg a tervezés zajlik.