15 évre keresik a liget büféjének bérlőjét

Tizenöt évre szóló üzemeltetői szerződést kötne az önkormányzat a bérlővel. Azok pályázhatnak, akik jelenleg is vendéglátással foglalkoznak az országban, a tavalyi nettó árbevételük meghaladja a 20 millió forintot, valamint az elmúlt három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredményük legalább két évben pozitív volt. Hideg- vagy melegkonyhás is lehet a büfé, és minden évben május 1. és szeptember 30. között köteles nyitva tartani a bérlő reggel 8 és este 8 között. Arra is lehetősége van, hogy akár március 1-jétől október 31-éig is nyitva tartson. Ha este 8 után is nyitva tart, a mosdót zárásig kell üzemeltetnie, a használata pedig nem köthető fogyasztáshoz. A nyitvatartási időt nyáron a szabadtéri játékok próbáihoz, előadásaihoz kell igazítani. A bérleti díj havonta minimum 401 ezer 904 forint. A pályázat nyílt lesz, liciten dől el, ki nyeri el a bérleti jogot.