1,6 milliárd forintot kap a szegedi lézerközpont

Egyre nagyobb kormányzati figyelmet kap a szegedi lézerközpont. FOTÓ: KARNOK CSABA

A közlönyben megjelentek szerint hétféle célra csoportosítanak át forrásokat. Ezek közt szerepel a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása is, amely a most közzétett határozat szerint 1 milliárd 612 millió forint.Palkovics László innovációs és technológiai miniszter májusban arról beszélt lapunknak adott interjújában, hogy még idén elkezdődik az a két gigaprojekt a lézeres kutatóintézetben, amelyeknek keretében a korai rákdiagnosztikai módszertant és a nukleáris hulladékok hatékonyabb kezelését kutatják. Elmondta, a magyar kormány több mint 20 milliárd forintot különített el két fontos kutatásra. Palkovics kiemelte: két olyan projektet támogatnak, amelyek globális problémákra adnak választ.Azt is megtudtuk, ezeket a kutatásokat még az idén elkezdik, a nukleáris hulladékos – transzmutációs – projekt kapcsán ebben a pillanatban az ELI-ben rendelkezésre áll olyan lézer, amely erre alkalmazható. A másik, a Molekuláris Ujjlenyomat Vizsgáló Központ – a rákbetegségek korai felismerését, kutatását segíti elő – is elkezdi munkáját még ebben az évben – részletezte a miniszter májusban. Arról, hogy a most kapott összeget mire fordítja a kutatóintézet, egyelőre nincsenek információink.