17 tűzeset egy napon - ez tényleg nem véletlen

Fotók: Török János

Bodor Csaba (Fidesz) kérdésére, amely az utóbbi időben elszaporodott tüzek okaira vonatkozott, Szatmári tábornok azt válaszolta, csak csütörtökön 17 eset volt, tényleg sok. A nádastüzek nagy része gyújtogatásból ered, illetve emberi felelőtlenségből. A bizonyítás hosszadalmas. Példaként hozta föl, hogy amikor egy udvarban szemetet égettek, és lángra kapott a szomszéd ház teteje, megindult az eljárás, de az öt ott lakó emberből egy sem tudta, ki gyújtotta a tüzet. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Kiss Attila már nem megyei önkormányzati képviselő,, ha ezt nem teszi meg, akkor a listán Kiss után következő ember kapja a mandátumot – jelentette be Kakas Béla elnök a megyei közgyűlés pénteki ülésén. A Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős határozata szerint a közgyűlés jogosan vonta meg Kiss Attilától a mandátumát, tényleg összeférhetetlen, hogy képviselőként médiumot kiadó egyesületet vezetett. Az ülésen nem volt jelen jobbikos képviselő. Kiss mögött a párt listáján Máté Krisztián szerepel.A közgyűlés egyhangúlag fogadta el Dakos József Csongrád megyei rendőr-főkapitány beszámolóját, ezzel másik cikkünkben részletesen foglalkozunk. Ő november óta vezeti a rendőrséget, először tartott ilyen tájékoztatót – Szatmári Imre, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója már nyolcadik alkalommal.A tűzoltó dandártábornok a tavalyi munkájukat összefoglaló írás és a kisfilm mellett kiemelte, 93 százalékos teljesítményértékeléssel az igazgatóság az ország legjobbjai között szerepel. Mivel mindent lehet egy picit jobban csinálni, hamarosan a teljes állomány képzésen vesz részt.Az utóbbi időben megerősödtek az önkéntes tűzoltó-egyesületek. Mivel az igazgatónak volt módja arra, hogy a tartalék vagy leselejtezett, de használható eszközeiket ezeknek a szervezeteknek adják tovább, jól felszerelt egységekről van szó, amelyek tagjai – helyismeretük révén – gyakran hamarabb érnek a helyszínre.Szatmári Imre azt mondta, együttműködnek mindenkivel a veszély elhárítása érdekében, és nem akarnak mindenáron bírságolni. Nem véletlen, hogy a megyei iskolák tűzvédelmi ellenőrzése előtt olyan hosszú ideig egyeztettek az érintettekkel a követelményekről. Ezt a hozzáállást meg is köszönte a közgyűlés a tűzoltóknak.A képviselők tájékoztatást kaptak a TRINNO nevet viselő programról, amely vállalkozásokat segít, és módosították kitüntetési rendeletüket. Ezután a kiemelkedő közrendvédelmi munkát, a tehetséggondozást is díjazza a közgyűlés, és kitünteti az év vállalkozóját.