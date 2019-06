181 előadást kínált idén a Szegedi Szimfonikus Zenekar

A 2018/2019-es évadban összesen 181 előadása volt a Szegedi Szimfonikus Zenekarnak. Ebből 80 tartozott a hangverseny kategóriába, 101 pedig a zenés színházi előadások közé. A színházi darabok közül a Szaffit és a Valahol Európában című musicalt játszották legtöbbször, összesen pedig 28 operáért feleltek. Nógrádiné Csikós Margit oboaművész teljesített legtöbb szolgálatot, a zenekari árokban pedig Nyíri Ferencet lehetett a legtöbbször látni. A szimfonikus zenekar tagjai Steiler Tamás oboaművészt választották idén az év zenészévé.

– Felnőtt bérleteseink száma növekedett. A Vaszy- és a Fricsay-bérletnél is 400 felett van a számuk. Ez komoly szám. Egy hete folyik az előbérletezés, már egyharmada elment a bérleteknek. Érdekes, hogy sok idősebb nézőnk átpártolt a Délelőtti hangversenyekhez, így nem kell este sötétben hazasétálniuk – mondta Gyüdi Sándor, igazgató.



Az évadban két ősbemutatón is túl vannak – Tóth Péter Hunyadi intermezzóján és Molnár László Májusán –, ám a sor nyáron folyatódik. Négy további ősbemutató vár rájuk nyáron, ebből kettő a szegedi szabadtéri ajándékkoncertjén. Szirtes Edina Mókus és Tóth Péter egy-egy művét adják elő. A jövő évadot jubileumot ünneplő koncerttel nyitják szeptember 15-én, októberben pedig már kezdik a színházi évadot is az első operával.