1 éve várnak a döntésre: megvásárolnák önkormányzati lakásukat, de közben megváltozott a kedvezmény mértéke

Kotroczó Péter nagyon szeretné már, ha sajátjaként léphetne be az önkormányzati bérlakás ajtaján. Fotó: Frank Yvette

Áprilisban lesz egy éve annak, hogy a szegedi önkormányzat meghirdette az önkormányzati tulajdonú lakások kedvezményes megvásárlását pályázati felhívás keretében, a jelenlegi bérlők számára – ez volt az utolsó ilyen lehetőség. Azóta viszont se híre, se hamva a kiírásnak, a pályázók közül sokan semmilyen tájékoztatást nem kaptak.– A kérelem benyújtását követően nyáron eljött az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. szakembere, hogy felmérje a lakás állapotát, területét, és annak megfelelően megállapítsák az eladáshoz a négyzetméterárat. Az én lakásomért 350 ezer forintot kértek négyzetméterenként, ami azt jelenti, hogy körülbelül 8,6 millió forintért vehettem volna meg. Én ezt elfogadtam, már csak a bírálóbizottság döntése kellett volna. Vagyis kellene a mai napig, hiszen azóta sem tudom, mikor vehetem meg, konkrét szerződés még mindig nincs. A vásárlástól nem is szeretnék elállni, hiszen a város szívében van az ingatlan, és nem mellesleg már másfél millió forintot ráköltöttem. Érdeklődtem persze az önkormányzatnál, az IKV-nál, de senki sem tudott kézzelfogható választ adni – panaszolja lapunknak olvasónk, Kotroczó Péter.Azt mondja, ez a probléma egyébként még közel négyszáz szegedit érint, akik türelmesen várnak, hiszen más ingatlanokhoz képest jóval olcsóbban, lakóövezeti besorolástól függően a lakás forgalmi értékének 60, 65, illetve 70 százalékán vásárolhatják meg. – 20 százalék önerő befizetésével 15 évre részletfizetés is kérhető volt, a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatozással. Viszont amikor a napokban a kérelmek döntéséről érdeklődtem, kiderült, mivel a piaci árak is emelkednek, így a korábban általunk elfogadott vásárlási összeget 10–15 százalékkal megemelné az önkormányzat, tehát akkor már 400 ezer forint körül lenne az én lakásomnak a négyzetméterára, vagyis csaknem 9,5 millióért juthatnék hozzá, függetlenül attól, hogy milyen állapotban van. Ehhez hasonló négyzetméteráron kínálják a város több pontján az új építésű lakásokat. Akkor hol itt a kedvezmény? – kérdezi Kotroczó Péter.Hogy jelenleg hol tart a pályázat, mikorra várható döntés, és valójában milyen összeget kérnének el a vásárlóktól – megkérdeztük az önkormányzatot. Mint írták: nem igaz, hogy utolsó lehetőségként tavaly áprilisig vásárolhatták meg önkormányzati bérlakásukat kedvezményesen a bérlők, hiszen azóta is folyamatosan nyújtanak be kérelmet. A kedvezmény mértéke azonban változott 2018. július 1-jével. A tavaly június 30-ig benyújtott kérelmek kapcsán mindenki kapott választ az IKV-tól, ebben az ingatlankezelő tájékoztatást küldött az elbírálás és értékbecslés menetére vonatkozóan. A kérelmezett lakások 55 százalékát a közgyűlés pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsága értékesítésre kijelölte, ezeknek több mint felére pedig már az adásvételi szerződés is megköttetett. A többi lakásra vonatkozóan a bizottsági előterjesztés előkészítése folyik – áll a tájékoztatásban.