200 millióból újultak meg: korszerűsítették a zákányszéki iskolát, a sportcsarnokot és az óvodát

A település az iskola, a sportcsarnok és az óvoda épületeinek energetikai korszerűsítésére nyert közel 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást. A pályázat célja önkormányzati intézmények hatékonyabb, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése volt.Ebből az összegből többek között az iskola homlokzatát, a födémet szigetelték, a nyílászárókat kicserélték, és korszerűsítették a fűtést. A sportcsarnok is megújult, az óvodába pedig napelemes rendszert telepítettek, és akadálymentesítették az épületet.Az átadóünnepség előtt lapunknak B. Nagy László, a térség országgyűlési képviselője elmondta, már most érezni, hogy kellemesebb a klíma a rendezvénytérként is működő sportcsarnokban. – A TOP-os (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) pályázatok már lezárultak, de a jövőben az 5000 fő alatti települések összesen 150 milliárd forintos támogatásra pályázhatnak a Magyar Falu Programban. Ez többek között a közösségi tereket, iskolákat, óvodákat, valamint az alsóbbrendű utak felújítását jelenti – mondta a képviselő.– A rendezvényt Matuszka Antal polgármester nyitotta meg. – Igyekeztünk élni a TOP által nyújtott lehetőségekkel. Kemény esztendő áll mögöttünk, hiszen meg kellett találni a hiányzó többletforrásokat, de végre megújulhatott az 1973-ban épült iskola – mondta a polgármester.