20 éves a Szegedi Tourinform Iroda - Fotók

Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Szegedi Tourinform Iroda, kedden sajtótájékoztatót tartottak ennek kapcsán, amelyen Nagy Sándor alpolgármester hangsúlyozta, sikerágazat a turizmus Szegeden, hiszen évi 10 százalékos növekedést mértek, tavaly 444 ezernél is több vendégéjszakát számoltak.Mint mondta, ebben nagy szerepe van a turisztikai fejlesztéseknek, például a vadaspark folyamatos megújulásának, valamint a múzeum modernizációjának, de emellett a magánszférában történő korszerűsítések is fontosak, egyre több és jobb szálláshely van Szegeden. Az alpolgármester tájékoztatásából kiderült, évről-évre növekszik a turisták száma a megyeszékhelyen, ebből adódott, hogy éppen egy évvel ezelőtt új, tágasabb helyre kellett költöztetni az irodát.Ács Szilvia, a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője rámutatott: az elmúlt két évtizedben csaknem 300 ezer látogatót fogadtak, e-mail-ben 100, míg telefonon 80 ezer ügyfélnek adtak tájékoztatást. Továbbá 150 belföldi és 120 külföldi kiállításon szerepeltették a város turisztikai értékeit, illetve 100 rendezvényre települtek ki. Míg 2000-ben a 116 ezer vendégéjszaka volt, addig 2018-ban 444 ezer éjszakát mértek, összesen 360 ezer euróra tehető az elnyert uniós támogatásaiknak mértéke, a Magyar Turisztikai Ügynökség pedig 100 százalékos teljesítményt nyújtó irodámnak minősítette a szegedit.Ács Szilvia elmondása szerint ezek mögött a számok mögött emberi kapcsolatok és szoros együttműködések állnak, amelyekből sokszor barátságok szövődnek. Mint mondta, Temesvár és Szabadka is jó partnerük, számos közös uniós pályázatot valósítanak meg. Elsődleges feladatuknak nevezte, hogy verseny-semlegesen szolgáltassanak információkat az ügyfeleknek magyarul és idegen nyelven is hazánkról, illetve Szegedről, emellett belépőket értékesítenek. Lehetőség van náluk például városnézések megrendelésére, de marketing feladataik közöt van a turisztikai kiadványok elkészítése, a promóciós eszközök belföldön és külföldön történő terjesztése is szerepel. Ezeken felül honlapot, közösségi oldalakat és applikációt is működtetnek a helyi turizmus fellendítése érdekében.