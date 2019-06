20 napirendi pontot tárgyal ma a közgyűlés

Számos pontban módosítják az idei költségvetést, tárgyalják az ELI szélén tervezett elkerülő út kialakítását, a Szeged-Szőreg–Újszentiván–Törökkanizsa útvonalon megépülő kerékpárutat, valamint azt is, hogy eladnak egy önkormányzati ingatlant a Sole-Mizo Zrt.-nek a Budapesti úton, a cég a jelenlegi épületének szomszédságában vásárol területet.



Szó lesz több intézményről és szervezetről is, például a klebelsbergtelepi polgárőrökről, akiket további támogatásokról biztosítanak, egy ingatlant bérbe adnak az Országos Állatvédelmi Alapítványnak, míg a Szegedi Szakképzési Centrum az alapító okiratát módosítja, ugyanis augusztustól az egyetem lesz a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola fenntartója.



Amennyiben elfogadják, Harkai István lesz a Szegedi Rendőrkapitányság vezetője, míg a Dakört Zrt. feladatait a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. veheti át.



Egy interpelláció is lesz, Haág Zalán (KDNP) kezdeményezi a 13-as jelzésű autóbusz visszaállítását. A közgyűlés a megszokott időben, 9 órakor kezd a városháza dísztermében.