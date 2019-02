21 fejlesztés csúszik Szegeden - Van, ami már több mint egy éve nem készült el

Iskolák

A Weöres Sándor Általános Iskola felújítása is később készült el a tervezettnél. Fotó: Frank Yvette

Óvodák és bölcsődék

A Tünde téri óvodának tavaly május 3-ig keleltt volna elkészülnie. Fotó: Frank Yvette

Közlekedés

További fejlesztések

Liget

Harmincnégymilliárd forint uniós fejlesztési forrást kapott Szeged 2020-ig, ami által számos fejlesztés elindulhatott a városban, viszont a legtöbbet nem tudták a projektanyagokban rögzített dátumig teljesíteni. Huszonegy beruházást számoltunk össze, a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. azzal magyarázza a problémát, hogy a közbeszerzési eljárások akár 8–10 hónapig is eltarthatnak, ezzel meghosszabbítva a projektek megvalósulásának idejét.Már több mint egy éve, hogy le kellett volna zárulnia a munkának a Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagintézményében, viszont még most is a közbeszerzési eljárás zajlik. Szintén 2017. december 31-ig kellett volna átadni a megújult Weöres Sándor Általános Iskolát, viszont itt megvalósult a munka, most a garanciális időszak tart, ahogyan a Bonifert, a Tabán és a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskolában is zajlik, ezeknek 2019. január 31. volt a projektzáró napja.A Vörösmarty, a Jerney és a Bárczi Gusztáv iskoláknak tavaly év végéig kellett volna megújulniuk. A Vörösmarty kivitelezésére közbeszerzést hirdettek meg, jelenleg is tart, a Jerneyvel kapcsolatos eredeti elképzeléseket össze kellett hangolni a pályázati felhívás szigorú előírásaival, ez meghosszabbította a tervezési folyamatot, míg a Bárczi bővítésére a tankerületi központ pályázatot nyújtott be, aminek még nincs eredménye.A hivatalos dokumentumok szerint a Cső utcai és a Tünde téri óvodának is tavaly május 3-ig kellett volna elkészülnie. A Pólus válasza szerint az előbbi intézmény esetében az intézmények korlátozott befogadóképessége miatt a fejlesztések kizárólag ütemezetten és összehangoltan folyhatnak, míg az utóbbi ovi január 21. óta fogadja a gyerekeket a tervezett novemberi dátum helyett, viszont az udvaron még mindig munkálatok zajlanak.A Klebelsberg-telepinek 2018. december 31., míg a Kemes utcainak tavaly július 31. volt a projektzárási napja – kiderült, a kivitelezésükre meghirdetett közbeszerzési eljárás lezárult, a munkaterület-átadás ebben a hónapban tervezett. A Gyík utcai bölcsőde lakóinak már a felújított épületben kellett volna indítaniuk 2019-et, viszont a kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás még csak most zárult le, a munkaterület-átadás április elejére várható, tehát maximum a következő tanévre kapnak új bölcsit. Hasonló a helyzet a Siha közi bölcsődében, viszont ott még a közbeszerzés sem ért véget tavaly december 31-ig, nemhogy a beruházás. A szentmihályi bölcsőde is csúszik néhány hónapot, a fejlesztés jelenleg is zajlik, ennek január 4-ig kellett volna elkészülnie. Kollégiumi út eredetileg május 7-ig kapott volna új aszfaltot, viszont kivitelező továbbra sincs hozzá . Jó hír viszont, hogy a december 31-ei határidőig elkészült a Szeged–Sándorfalva közötti kerékpárút, viszont még nincs forgalomba helyezve, jelenleg ezen dolgoznak.A Belvárosi mozi megújításának már a nyáron el kellett volna kezdődnie, de itt is elhúzódott a közbeszerzés, így csak ebben a hónapban indul meg a munka, mert a közreműködő hatóság jóváhagyására várnak. A Hangoskönyvtár átadását novemberre tervezték, tavasz lesz belőle . Ezt a Pólus azzal indokolta, hogy a bejárati ajtóra vonatkozó elvárásait a műemlékvédelmi hatóság novemberben adta meg, csak azután kezdődhetett el annak tervezése és gyártása.A tápéi védőnői szolgálat épülete is elkészült határidőre, vagyis év végére, de továbbra sem tudtak beköltözni a dolgozók, ugyanis ennek feltétele, hogy a hatóságok kiadják az engedélyeket, az ezekre vonatkozó eljárásokat csak a munkálatok lezárása után lehetett elindítani.Az újszegedi liget műszaki átadás-átvételét októberről november 30-ra módosították , majd azt követően december 19-re, az esemény viszont azóta sem történt meg. A Pólus válasza szerint mindez akkor kezdődhet el, ha a kivitelező készre jelentette a munkálatokat, hogy ez mikor történik meg, továbbra is kérdéses.