22 ország fiataljai buliztak a szegedi Sportcsarnokban - galéria

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Szegedi Tudományegyetem az Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karain tanuló külföldi hallgatók számára a Nemzetközi Kulturális Estet. A Sportcsarnok teljesen megtelt szombat este: több mint 2 ezren érkeztek 22 ország képviseletében.

Hamar kiderült: nem csak a résztvevők nemzetköziek, hanem a rendezvény színvonala is. A vörös szőnyeges érkezés és az igényes dekoráció ugyanúgy szokatlan volt egy átlagos programhoz képest, mint az erőteljes biztonsági jelenlét. A hangulat pedig egyetlen magyar rendezvényhez sem volt fogható: itt nem udvariasságból, hanem őszinte lelkesedésből figyelték egymás produkcióit a fiatalok, melyeket hatalmas ovációval fogadtak minden alkalommal .

-Ez az est jó lehetőség arra, hogy megismerjünk más kultúrákat – fogalmazott köszöntő beszédében Lázár György, a SZTE Orvostudományi Kar dékánja, aki azt javasolta a résztvevőknek, kössenek itt életre szóló barátságokat. Széll Márta stratégiai rektorhelyettes pedig azt emelte ki, minden évben büszke arra, hogy itt kiderül, mennyi tehetséges énekes és táncos tanul a Szegedi Tudományegyetemen.

Az est során 19 ország mutatkozott be. Énekes, zenés és táncos produkciók váltották egymást a színpadon, melyek során a tradicionális népviseleteket és a nyelveket is megmutatták. A legnagyobb bulit egyébként kétségtelenül a magyar néptáncosok és az iráni zenészek aratták. A két órás program után pedig az országok ízeivel is meg lehetett ismerkedni, meleg és hideg fogásokkal és desszertekkel készültek ugyanis az erre a célra felállított standoknál. Itt viszont elsősorban a gyorsaság számított, amikor ugyanis több ezer ember egyszerre lepi meg a vendéglátókat, az eszik, aki időben oda jut.

-Japán szusit ettünk, és megkóstoltuk az indiaiak desszertjét, ami nagyon finom volt. Másra nem volt mód, mert elfogyott minden – mesélte Xia Yun, Mai Yanling és Hong Yixuan. Szintén az ételt említette elsőként jordániai Abdelwadoud Abuomar. –A kaja a legjobb ebben az estben. Ennek köszönhetően is megismerhetjük az eltérő kultúrákat – fogalmazott. Ő és szíriai barátja, Hamad Kutiech harmadik éve vesznek részt a Nemzetközi Esten. – Mostanra mindenki a barátunk itt – jelentették ki.

Az evést a külföldi diákok tánccal vezették le: a hajnalig tartó bulin fellépett az X-Faktorból megismert Taka is, aki nem mellesleg Szegeden tanul orvosnak.