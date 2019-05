27 éve fúrt kutat újít fel a Mol: már a héten befejeződhet a munka a 47-es út mentén

Torony az algyői mezőn - időszakos felújítás. Fotó: Karnok Csaba

Az algyői olajmezők fénykorát idézi az az aktivitás, amilyennel a Mol dolgozik mostanában Szegeden és környékén. Jelenleg éppen a forgalmas 47-es út mentén fúrnak, a Kastélykert Fogadó mellett, az Algyőre vagy Hódmezővásárhelyre ingázók nap mint nap látják a méretes acéltornyot, a tövében dolgozó embereket és munkagépeket. Ottjártunkkor temérdek hosszú cső volt még bekészítve, és ott álltak az óriáskonténerek is a munka során keletkező fúróiszapnak.Megkérdeztük a Molt, új kutat fúr vagy egy korábbit újít fel, milyen mélységig jutnak le, illetve meddig tart a munka. – Az algyői kút mintegy 2500 méter mély, 1992-ben fúrták, és korábban kőolajat termelt, csekély mennyiségű kísérőgázzal – írta válaszában a társaság, ám azt nem árulták el, mennyi szénhidrogént hoztak a felszínre a kút eddigi életében. Megtudtuk viszont, hogy a munkák során felújítják a kutat, azaz körülbelül 1900, illetve 2400 méteres mélységben „új szakaszokon képzik ki", hogy ismét termeljen. A látványos beavatkozás várhatóan már ezen a héten véget ér.Az elmúlt években gyakran írtunk a Mol kútmunkáiról, ám leginkább lakossági panaszok nyomán kerestük meg a társaságot. Így volt ez a Majdáni sor sarkán (2016. június 14.: A kút zajjal jár Alsóvároson is) és a Délmagyarország sajtóházához közel, a Lidl parkolójánál is (2018. szeptember 14.: Csoportos alvásmegvonás – vasárnap befejezik a zajos fúrást Móravároson). Az utóbbi, Szeged centrumához legközelebbi területen két új kutat is fúrtak – sőt kora tavasszal volt egy kisebb finombeállítás is –, de olvasóink csak a másodiknál veszítették el türelmüket, s keresték meg panaszaikkal lapunkat.