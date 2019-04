308 milliárd forint az önkormányzati vagyon

Az előterjesztésből kiderült, tavaly összesen 59 milliárd 751 millió 421 ezer forintos működési bevétele volt az önkormányzatnak, ebből 6 milliárd 638 millió 961 ezer forint az állami támogatás.



Kiderült többek közt az is, hogy az óvodapedagógus-bértámogatásra 2 milliárd 157 millió 946 ezer forint, óvodaműködtetésére 332 millió 682 ezer forint, család- és gyermekjóléti központ üzemeltetésére 86 millió 460 ezer forint, a bölcsődei bértámogatására 622 millió 788 ezer forint, a helyi közösségi közlekedés támogatására 310 millió 536 ezer forint, míg a kéményseprőipari feladatokra 151 millió 681 ezer forint érkezett az önkormányzathoz.



Az európai uniós beruházások megvalósítására összesen 10 milliárd 875 millió 488 ezer forint uniós és kormányzati támogatás érkezett 27 projektre, míg a Modern Városok program keretében az uszoda megépítésére előlegként 4 milliárd 101 millió 342 ezer forintot kapott Szeged.



Az önkormányzati gazdálkodásban meghatározó szereppel bíró iparűzésiadó-bevétel 10 milliárd 213 millió 732 ezer forint volt, ez az eredeti költségvetési tervezetet 913 millió forinttal haladta meg. Összesen 14,6 milliárd forintos bevétele volt a városnak az adókból.



Az önkormányzat kiadásai az elmúlt évben összesen 67 milliárd 520 millió 206 ezer forintra rúgtak. A tavaly év végi összesítés szerint december 31-én 308 milliárd 735 millió 388 ezer forint vagyona volt Szegednek, ami az előző évinél 27 milliárd 332 millió 515 ezer forinttal több. Nem veszi meg a város a Tisza Gyöngyét

A közgyűlés pénzügyi bizottságának szerdai ülésén döntöttek róla, hogy az önkormányzat nem él elővásárlási jogával az eladósorban lévő Tisza Gyöngyével kapcsolatban. Arról is határoztak, hogy a Szegedi Nemzeti Színháznak adja a város a Széchenyi tér 8. szám alatti IKV-s épületet a jelmezek, eszközök tárolására.



Öt évre bérbe adnak a Csongrád Megyei Kutyás Sport Egyesület számára egy önkormányzati területet agility edzések megtartásához, Sziksósfürdőn pedig 15 évre adnak bérbe egy területrészt a Magyar Telekomnak, amely a nagy sebességű digitális rendszerbe való bekapcsolódás érdekében egy új bázisállomás kialakítását tervezi Szegeden.



Kiderült, lejár a Biopolisz Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának megbízatása április 30-án, Beke Ferenc Attila viszont az egyetemen végzett feladatai miatt nem tudja a jövőben vállalni a posztot. Ezért 30-án új vezetőt választanak.



Az Etelka soron épülő fedett sportuszoda kivitelezése kapcsán meghosszabbítja az önkormányzat a Szeged Pólus Nkft.-vel kötött szerződését, mivel a munkálatok nem fejeződtek be. A módosítás szerint 2019. december 31-ig szól majd a szerződés, ami további kiadásokat von maga után, a megbízási díj összesen 45 millió 974 ezer forint lesz.