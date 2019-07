30 produkció nőkkel a fókuszban

Több produkció kimondottan a női témákkal foglalkozik. Ilyen például az Örkény Színház előadása, Az üvegbúra, ami Sylvia Plath regénye nyomán született. Mészáros Piroska monodrámája is hasonló kategória. A Call girlben egy átmenetileg feladat nélkül maradt színésznő életébe csöppenünk. Queendom címmel a kortárs színház, a fizikai színház és a dragshow-k metszéspontján egyensúlyoz Szabó Veronika izgalmas fantáziája.



Csehországból, Szlovákiából, Szlovéniából és Romániából érkeznek alkotócsapatok a THEALTER-re, többen elsőként mutatkoznak be Magyarországon. A cseh Tereza Ondrová és a szlovák Peter Savel táncjátéka is ígéretes, akárcsak a kolozsvári Reactor csapatának 99,6 százalék című előadása, amely elnyerte az idén először kiosztott Halász Péter-díjat. Ezek mellett két produkció is érkezik Szlovéniából.



A workshopok sem maradhatnak el. Ezúttal a bolgár származású, Londonban élő koreográfus, Ivo Dimcsek tart mesterkurzust 3. és 7. között. A kritikusműhely is ismét kinyitja kapuit. A jelentkezőket Jászay Tamás, a Revizor kritikai portál kritikusa mentorálja.



A teljes program már elérhető a fesztivál honlapján, az összes helyszínnel, előadással együtt.